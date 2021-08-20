Воровство колпачков для «лайков»: в Тик-токе появился новый тренд

Денис показывает колпачки для колес машины. Взял их сегодня, чтобы заменить те, что украли. Мужчина рассказывает, что о массовых исчезновениях этих деталей услышал от соседей и, конечно, решил проверить укомплектованность и своего автомобиля. Увиденное неприятно удивило, ведь оказалось, что его машина также пострадала.

Владельцы автомобилей в мелких кражах подозревают детей, говорят, сейчас для них это стало обычным развлечением.

Многочисленные видео в социальных сетях подтверждают подозрения водителей, ведь на кадрах, которые попадают в интернет, можно разглядеть, что у автомобилей частенько вертятся дети. Они сначала ходят между автомобилей, присматриваются, снимают колпачки, а затем на своих страницах хвалятся новыми трофеями.

Теперь Денис шутя говорит, что колпачки будет заказывать с запасом.

Денис, владелец автомобиля

Конечно, обидно, вроде цена не большая на них, но сам факт: мне опять надо заморочиться, найти, купить, выбрать. А тому, кто их украл, пользы вообще никакой. - Как думаете - для чего они их забирают? - Привлечь внимание, хайп.

Ради лайков и подписчиков современные дети могут не только нарушить закон, но и рискнуть своей жизнью, говорит психолог, а кража колпачков — это один из способов заявить о себе и стать популярным среди друзей.

Гаджеты и социальные сети стали неотъемлемой частью жизни подростков. Чтобы выделиться, они пытаются запостить что-то оригинальное, поэтому нередко ради впечатляющего фото или видео лезут на крыши домов или забираются на поезда.

Борислав Хомуленко, психолог

От поколения к поколению детские игры меняются, они очень сильно меняются, и в каждом поколении проявляться свои особенные игры. Часть данных игр связаны напрямую с гормоном, адреналином и нортадреналином, и дети действительно чувствуют себя взрослыми, когда иногда ставят себя на границу между чем-то опасным и безопасным.

В полиции говорят, что официальных жалоб правоохранители не получали, но такие развлечения можно считать мелким хулиганством, и в случае поступления заявлений малолетних коллекционеров, или скорее, их родителей можно привлечь к ответственности.

А чтобы дети не увлекались незаконными и опасными развлечениями, стоит с ними чаще общаться и говорить о возможных последствиях, напоминают психологи.

Агентство Телевидения Новости