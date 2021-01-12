Все женщины Николая Баскова, на которых он так и не женился: под венец не затащила даже Волочкова

Все женщины Николая Баскова

Ни для кого не секрет, что герой нашей сегодняшней статьи — один из самых завидных холостяков российской эстрады. В этом статусе он пребывает уже довольно долгое время, хотя так было далеко не всегда.

Оксана Федорова

Начало их отношениям положило предложение натурального блондина Федоровой сняться в его клипе. Модель, телеведущая и актриса согласилась и даже не отказывалась от сцен с поцелуями, но вот совместная работа так и не состоялась. Зато между артистами вспыхнул бурный роман. Впрочем, так же неожиданно он и завершился.

Оксана Федорова и Николай Басков

Спустя два года совместной жизни Николай публично объявил о расставании с Оксаной, что стало неприятным сюрпризом и для нее самой.

Анастасия Волочкова

Об их романе не слышал только ленивый, хотя они тщательно скрывали, что встречаются. Все стало явным во время их отдыха на Мальдивах, куда пара отправилась разными самолетами. Даже это не помогло спрятаться от назойливых папарацци, которые успели сфотографировать Волочкову и Баскова в океане в довольно пикантный момент.

Волочкова и Басков

Несмотря на столь жаркие чувства друг к другу, балерина и певец в итоге расстались, однако без скандалов — им удалось сохранить дружеские отношения.

Светлана Шпигель

Один раз натуральный блондин все же был официально женат на дочери своего продюсера Светлане. В браке у пары родился сын Бронислав и пока его родители были вместе, мальчик носил двойную фамилию Басков-Шпигель, но после развода он полностью перешел на фамилию мамы.

Николай Басков и Светлана Шпигель

Стоит отметить, что расставание Светланы и Николая сопровождалось большим скандалом, поэтому никаких отношений они не поддерживают. Что касается Бронислава, то он живет с матерью в Израиле, а со своим знаменитым отцом не общается.

Источник: 1 Минута