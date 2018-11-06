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Все на Black Friday!

Все на Black Friday! Знаменитая распродажа Black Friday 2018 пройдёт уже в этом месяце! 23 ноября любители скидок смогут в полной мере получить удовольствие, делая покупки онлайн и в офлайн.

Родоначальником «Чёрной Пятницы» стала Америка, однако это не мешает нашей стране активно участвовать в распродажах. Анализ экспертов от компании Skidochnik показал: в Украине тоже наблюдается бум среди покупателей (ежегодно их число возрастает на 30-40%) и продавцов (прирост составляет 10-15%).

Участниками мероприятия, представляющими товары из области электроники и бытовой техники, в списке зарегистрированы компании Comfy, «Фокстрот», «Вчехле», «Эльдорадо» и пр. Они также будут выгодно подавать продукцию и в Киберпонедельник (26 ноября).

В распродаже планируют участвовать известные компании в сфере продукции для дома и отдыха JYSK, TOPSHOP и др.

Для спецпроекта подготовили свой ассортимент магазины, предлагающие одежду и обувь, такие как Lamoda, Answear, LeBoutique и т.д.

Уже свыше 20 магазинов заявили о предстоящем участии в мероприятии «Чёрная Пятница». Если сравнивать с прошлогодними результатами, планируется 23 ноября увидеть свыше 100 участников.

Новости портала «Весь Харьков»

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