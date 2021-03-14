Вся правда об отношениях Андрея Данилко и “мамы Верки Сердючки” – есть ли между ними роман?

Дружба или, все же, любовь?

То, что к своим 47 годам популярный и симпатичный артист ни разу не был женат, у многих вызывает удивление. Это стало почвой для всякого рода слухов.

В СМИ не раз появлялась информация о том, что Андрея Данилко около 10 лет связывают близкие отношения с его партнершей по сцене Инной Белоконь (мама Верки Сердючки).

Андрей Данилко и Инна Белоконь

Они познакомились еще в конце 80-х в ПТУ, где учился Андрей. Ему было 16 лет, а Инне 21. Тогда они страшно не понравились друг другу. Инна вскоре вышла замуж, а юный юморист начал строить карьеру. Инна всегда поддерживала Андрея, знаменитый образ Сердючки появился тоже при ее поддержке. Их многолетняя дружба продолжается до сих пор.

Андрей Данилко и Инна Белоконь

Несколько лет назад их увидели вместе на отдыхе за границей, увидели их нежно целующимися и поползли слухи о их романе, о том, что Инна готова подать на развод из-за нахлынувших чувств. Артисты, редко комментирующие слухи, дали понять, что их привязанность исключительно дружеская, почти родственная.

Возможно в молодости они смогли бы связать свои судьбы, но Андрей шансом таким не воспользовался. Как то он спросил Инну:

"А чего ты не вышла за меня замуж?" А она: "А ты предлагал?"

Известно, что Инна замужем за Олегом Белоконь. Их дочь Яна получает образование в Польше. Семья живет в Полтаве, занимается бизнесом и содержит собачий питомник.

Андрей Данилко и Инна Белоконь в обычной жизни

Не хочу жениться

Андрей Данилко

В последнее время Андрей Данилко очень комфортно чувствует себя наедине с собой. Только так он может отдохнуть от людей, от загруженности на работе. В быту ему помогает приходящая домохозяйка, еду для себя шоумен готовит сам. Он ловит себя на мысли, что семью хочет все меньше и меньше и если и рассчитывает на брак, то только гостевой - чтобы квартиры были рядом и так ходить в гости.

История Верки Сердючки: биография Андрея Данилко, путь к славе, болезнь, роман со сценической мамой

Источник: 1 Минута