Выбираем компьютерный монитор

До сих пор в ходу стационарные компьютеры считаются лучшим решением для большей части пользователей – на них можно работать, проводить досуг - смотреть фильмы, играть в игры. Для этих целей пригодится качественный компьютерный монитор. Но выбрать действительно правильный монитор для компьютерной техники в наше время считается довольно сложным делом, поскольку придется обращать внимание буквально на все – от типа используемой матрицы до контрастности и диагонали.

Диагональ

Начинать поиск компьютерного монитора лучше с диагонали. Самыми популярным считается монитор с диагональю 24-27 дюймов, обладающий большим экраном и оставляющие еще место на рабочем столе для профильного оборудования, скажем, для колонок или принтера! Конечно, можно выбрать версии с большей диагональю, но при этом будет иметься риск, что профильная техника банально не поместится на столе!

Матрица

Особое внимание нужно уделить и матрице. Бюджетные версии часто имеют матрицу в виде TFT или LCD, но лучшими на сегодня считаются матрицы в виде IPS или VA.

Какие из последних лучше? VA расшифровывается как Vertical Alignment, т.е. эффективное выравнивание видеокартинки по вертикали в матрице монитора, а IPS – In-Plane Switching или планарное переключение, что также позволяет гарантировать качественное видеоизображение.

Но для игр или просмотра видео, матрица в виде VA окажется лучшим выбором. Особенности VA матриц – относительно слабые углы обзора как по горизонтали, так и по вертикали. По горизонтальной плоскости смогут искажаться оттенки, тогда как по вертикальной плоскости – детализация в тенях. И оттенки имею тенденцию к осветлению. Но можно выбрать изогнутый компьютерный монитор с матрицей VA, как вышеуказанные недостатки уйдут.

Яркость и контрастность

Следом важно акцентировать на показатели яркости и уровень контрастности. Яркостные параметры у лучших версий компьютерных мониторов смогут доходить до 500 кд/м2. И чем больше окажется диагональ, тем больше окажется показатель в яркости.

Степень контрастности часто доходит до 1000:1. Высокий уровень контрастности нужен для того, чтобы выпрямить дисбаланс черного и белого цвета. Ведь в LCD-технологии часто не хватает черного цвета. И картинку можно видеть в виде серых или даже темно-серых цветов. Но если компьютерный монитор будет иметь высокий уровень контрастности, то можно добиться ярких и предельно контрастных цветов.

Подключение

Большинство современных мониторов подключается через порт DVI-D. Также монитор можно подключить к процессорному блоку через порт HDMI, но у старых моделей может иметься порт VGA. Что делать в последнем случае? Отказаться от приобретения монитора? Ни в коем случае! Докупается специальный переходник и далее видеокарта и монитор начинают «видеть» друг друга.