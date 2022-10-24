Выбираем подарки на Новый Год: советы и рекомендации
Дети и взрослые с нетерпением ждут новогодние праздники: семейные встречи, вкусные салаты, игра в снежки. Что может быть прекраснее? В новогодний вечер мы также ждём подарков от близких и родных. И в этот вечер никто не должен остаться без презента. Но что же подарить, чтобы не обидеть близкого? Самое простое — символ грядущего года, но если хотите быть более оригинальными, воспользуйтесь нижеприведенными советами и рекомендациями.
- Не забывайте про эмоции. Смысл подарка в том, чтобы вызвать у близкого человека радость, улыбку на лице. Новогодний сюрприз должен превратиться в положительные эмоции. И здесь не идет речь о стоимости презента, ведь ее оценивают только те, кто от вас хочет действительно только подарок.
- Будьте оригинальны. Не нужно дарить человеку пепельницу или пену для бритья (если он сам того не попросил). Нужно быть более оригинальным. В интернет-магазине элитных подарков ZELENA можно найти интересные и оригинальные подарки класса VIP. Шикарные изделия от известных европейских брендов станут лучшим способом проявить свои чувства. Такие подарки точно оценят.
- Учтите увлечения получателя. Это самый верный способ угадать с подарком. Не стоит напрямую спрашивать: «Что тебе подарить?» Такой вопрос вызовет неловкость у получателя. Он либо не скажет, что действительно хочет, либо закажет, что-то такое, что вы не сможете приобрести. Ситуация будет неловкая. Помните, подарок ценен тогда, когда его делают по собственной инициативе.
- Кто для вас получатель? Важно сразу определить границы вашего общения: лучшие друзья, коллега по работе, родственник, любовник и т.д. Ответ поможет решить вопрос с выбором подарка на 50%.
- Символичность. Неплохой вариант подобрать презент, который будет подчеркивать сильные стороны получателя. Неплохой вариант подобрать подарок в соответствии с профессией.
- Непривычные подарки. Пожалуй, самая удачная идея — подарить то, что человек сам себе не купит. Но этот вариант актуален только в том случае, если вы хорошо знаете того, кому собираетесь сделать сюрприз.
- Индивидуальность. Не стоит дарить то, чем будет пользоваться не только получатель, но и его семья. Также не стоит дарить деньги. Важное потрудиться самому с выбором подарка.
Кроме самого подарка, важно и то, как вы его преподнесение. В новогодний вечер лучший вариант — положить презент под елку, предварительно упаковав его. Также можно оставить его на балконе и когда пробьют куранты, сказать получателю, что подарок Дед Мороз оставил на балконе. Да, такой вариант актуален в семьях с детьми.
Можно развесить новогодние носки для подарков в комнате и в них разместить небольшие сюрпризы для всех. Идей уйма, главное быть оригинальным.
Шикарные подарки на новый год в магазине ZELENA
Бутик элитных подарков ZELENA — лучшее место, где можно купить качественные и оригинальные презенты на все случаи жизни. Все изделие обладают высоким качеством и уникальным дизайном. Некоторые предметы представлены в единичном экземпляре, а это значит, что вы сможете подарить что-то действительно оригинальное.
В каталоге ZELENA вы найдете шикарные подарки от таких производителей:
- ADG.
- DOUDOU ET COMPANIE.
- DAYDREAM.
- COTE NOIRE.
- CECCARELLI.
- BULL&STEIN.
- GIEN.
- KOMOZJA.
- SIBANIA.
- VILAC и др.
Любой товар можно красиво запарковать и оформить доставку в любую точку Киева.