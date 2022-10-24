Выбираем подарки на Новый Год: советы и рекомендации

Дети и взрослые с нетерпением ждут новогодние праздники: семейные встречи, вкусные салаты, игра в снежки. Что может быть прекраснее? В новогодний вечер мы также ждём подарков от близких и родных. И в этот вечер никто не должен остаться без презента. Но что же подарить, чтобы не обидеть близкого? Самое простое — символ грядущего года, но если хотите быть более оригинальными, воспользуйтесь нижеприведенными советами и рекомендациями.

Не забывайте про эмоции. Смысл подарка в том, чтобы вызвать у близкого человека радость, улыбку на лице. Новогодний сюрприз должен превратиться в положительные эмоции. И здесь не идет речь о стоимости презента, ведь ее оценивают только те, кто от вас хочет действительно только подарок. Будьте оригинальны. Не нужно дарить человеку пепельницу или пену для бритья (если он сам того не попросил). Нужно быть более оригинальным. В интернет-магазине элитных подарков ZELENA можно найти интересные и оригинальные подарки класса VIP. Шикарные изделия от известных европейских брендов станут лучшим способом проявить свои чувства. Такие подарки точно оценят. Учтите увлечения получателя. Это самый верный способ угадать с подарком. Не стоит напрямую спрашивать: «Что тебе подарить?» Такой вопрос вызовет неловкость у получателя. Он либо не скажет, что действительно хочет, либо закажет, что-то такое, что вы не сможете приобрести. Ситуация будет неловкая. Помните, подарок ценен тогда, когда его делают по собственной инициативе. Кто для вас получатель? Важно сразу определить границы вашего общения: лучшие друзья, коллега по работе, родственник, любовник и т.д. Ответ поможет решить вопрос с выбором подарка на 50%. Символичность. Неплохой вариант подобрать презент, который будет подчеркивать сильные стороны получателя. Неплохой вариант подобрать подарок в соответствии с профессией. Непривычные подарки. Пожалуй, самая удачная идея — подарить то, что человек сам себе не купит. Но этот вариант актуален только в том случае, если вы хорошо знаете того, кому собираетесь сделать сюрприз. Индивидуальность. Не стоит дарить то, чем будет пользоваться не только получатель, но и его семья. Также не стоит дарить деньги. Важное потрудиться самому с выбором подарка.

Кроме самого подарка, важно и то, как вы его преподнесение. В новогодний вечер лучший вариант — положить презент под елку, предварительно упаковав его. Также можно оставить его на балконе и когда пробьют куранты, сказать получателю, что подарок Дед Мороз оставил на балконе. Да, такой вариант актуален в семьях с детьми.

Можно развесить новогодние носки для подарков в комнате и в них разместить небольшие сюрпризы для всех. Идей уйма, главное быть оригинальным.

Шикарные подарки на новый год в магазине ZELENA

Бутик элитных подарков ZELENA — лучшее место, где можно купить качественные и оригинальные презенты на все случаи жизни. Все изделие обладают высоким качеством и уникальным дизайном. Некоторые предметы представлены в единичном экземпляре, а это значит, что вы сможете подарить что-то действительно оригинальное.

В каталоге ZELENA вы найдете шикарные подарки от таких производителей:

ADG.

DOUDOU ET COMPANIE.

DAYDREAM.

COTE NOIRE.

CECCARELLI.

BULL&STEIN.

GIEN.

KOMOZJA.

SIBANIA.

VILAC и др.

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