Выбор фильтра для воды

Иногда кажется, что «водопроводная вода выбирает нас», а не мы её. Но так ли это на самом деле? Разумеется, нет, если прибегнуть к использованию фильтра. В статье разобраны основные критерии, учитывая которые можно сделать осознанный выбор фильтра под мойку, соответствующего потребностям покупателя.

В какой ситуации использование фильтра бессмысленно

Вода из своего первоначального местоположения попадает в городскую сеть водоснабжения. На этой ступени она соответствует санитарным правилам и нормам. Однако далее её состав может измениться. Например, при сильной изношенности труб в систему может проникнуть даже земля, которая их окружает. В таком случае даже фильтры ничем не смогут помочь.

Что нужно сделать перед выбором

Для принятия правильного решения необходимо предварительно определить степень и характер загрязнённости воды, а также размеры шкафчика под мойку. Эти данные позволят не ошибиться в фильтрующем материале, размерах и других свойствах будущего фильтра, подробности о которых раскрыты далее.

Преимущества трёхступенчатого фильтра

К основным компонентам фильтра с одной ступенью очистки относятся:

крышка;

колбы для фильтра;

картриджи, фильтрующий воду;

кнопка сброса давления (используется при замене фильтрующих элементов).

В основном для моек применяются фильтры с тремя ступенями. Их главным преимуществом является более комплексная очистка, а именно:

Отделение крупных частиц (1-я ступень) Удаление хлора, его солей и других соединений (2-я ступень) Улучшение вкусовых качеств воды (3-я ступень)

На основе этого логично предположить, что трёхступенчатые фильтры нужны в случае сильного загрязнения водопроводной воды.

Размеры фильтра

Они должны соответствовать размерам шкафчика под мойку, о которых говорилось ранее. Причём желательно, чтобы фильтр помещался не впритык и располагался поближе к дверце. Ведь его использование предусматривает периодическую замену фильтрующих элементов и других частей. А пытаться достать до них в ограниченном пространстве – далеко не приятное занятие.

Производительность

Это свойство напрямую зависит от объёма потребляемой воды. Чем он больше, тем выше должна быть производительность.

Выбор картриджа

Он способны не только на отделение механических частиц, очистку воды от хлора и его соединений и улучшение вкусовых качеств (это порядок картриджей в трёхступенчатом фильтре). Также бывают картриджи: