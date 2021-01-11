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11.01.2021 23:22
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Выпечка без яиц и молочных продуктов. Нежный мраморный кекс со вкусом апельсина и шоколада

Выпечка без яиц и молочных продуктов. Нежный мраморный кекс со вкусом апельсина и шоколада

Даже без яиц, молока, сметаны и кефира получается очень вкусная выпечка к чаю. Для приготовления мраморного кекса понадобятся простые продукты, которые всегда есть на кухне.

Продукты:

  • Сок из 2-х апельсинов – 200 мл
  • Сахар – 150 г
  • Щепотка соли
  • Растительное масло – 100 г
  • Цедра апельсина – 1 ст. л.
  • Сода – 0, 5 ч. л.
  • Какао-порошок – 1 ст. л. с горкой
  • Мука пшеничная – 290 г

Приготовление

В миске соединяем сахар, щепотку соли и растительное масло. Перемешиваем.

Вливаем апельсиновый сок (также можно взять обычный пакетный сок), добавляем цедру и соду. Снова перемешиваем.

Затем постепенно добавляем просеянную муку, замешиваем однородное тесто средней густоты.

Тесто разделяем на две части. В одну часть просеиваем какао-порошок и перемешиваем венчиком.

Форму для кекса смазываем растительным маслом. На дно формы выливаем сначала шоколадное тесто, затем обычное. Деревянной палочкой делаем в тесте круговые движения, чтобы слои немного объединились.

Выпекаем кекс при 180 градусах 40 минут. Готовность проверяем зубочисткой, она должна быть сухой.

Минимум продуктов, усилий и потрясающий ароматный мраморный кекс готов.

Выпечка без яиц и молочных продуктов. Нежный мраморный кекс со вкусом апельсина и шоколада Выпечка без яиц и молочных продуктов

Источник: 1 Минута

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