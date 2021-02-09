Выпекаем домашний хлеб на сковороде: такой же вкусный, мягкий и с хрустящей корочкой. Будто из духовки

Вкусный и даже с хрустящей корочкой хлеб можно приготовить без духовки. Получается мягким, хорошо пропекается. Прекрасная идея приготовления домашнего хлеба – минимум усилий и времени.

Ингредиенты:

пшеничная мука – 400 г

сухие дрожжи – 7 г

вода – 200-220 мл

соль – 1 ч. л.

сахар – 2 ч. л.

Приготовление:

1. В миску, где будем замешивать хлеб, всыпаем просеянную муку. Добавляем сахар и быстродействующие сухие дрожжи. Размешиваем сухие ингредиенты.

2. Вливаем 200 мл воды, перемешиваем. Затем добавляем соль, и замешиваем тесто. Вымешивать несколько минут до гладкости теста.

3. Тесто перекладываем в миску, где замешивали его. Смазываем его растительным маслом, накрываем крышкой, ставим в теплое место. Ждем около 1,5 часа, чтобы тесто поднялось.

4. Тесто аккуратно выкладываем на стол. Затем нужно обмять движениями снизу вверх, формируя круглую форму хлеба. Ждем еще полчаса, чтобы оно поднялось.

5. Саму сковороду смазываем растительным маслом, нагреваем. Перекладываем тесто, просто разравниваем руками. Сверху накрываем крышкой. Готовим хлеб на маленьком огне с двух сторон до готовности.

Подробный рецепт приготовления хлеба на сковороде, смотрите в видео:

Источник: 1 Минута