У центрі Харкова працює «Лавка деокупації»: який асортимент

Не знала, що молода картопля може бути отакого розміру протягом всього сезону. В моїй уяві спочатку вона молода, потім отака, потім темнішає і перетворюється на стару картоплю.

На премудрощах вирощування городини раніше не зналася, розповідає співавторка проєкту «Лавка деокупації» Мер’ям. Тепер вирізняє бебі-картоплю від звичайної та дбайливо оприскує овочі водою у спекотні дні.

Бо їм також спекотно, як і нам з вами. Для того, щоб вони не в’яли, тримали товарний вигляд, смак і це все.

Лавку у Харкові відкрив благодійний фонд «Волонтерська». Його учасники допомагають мешканцям деокупованих районів Харківщини з 2022 року.

Мер’ям, співавторка проєкту «Лавка деокупації»

Починаючи від їжі, ліків, гігієни, генераторів, потім переключилися на більш таку допомогу не конкретними речами, а якимись діями. Лагодили і лагодимо дахи вікна в деокупації, в якийсь момент зрозуміли понад рік тому, що треба закінчувати з тим, щоб давати людям щось конкретне, якісь предмети, а давати їм роботу. Є такий вислів: давати не рибу, а вудку.

«Лавка деокупації» розташувалась у самому центрі Харкова – у гастропросторі «Сьомий склад». Переважно, тут можна купити городину фермерів з Ізюмського району. Як ось цю цибулю від Валери з Довгенького. Останнім часом долучаються і мешканці північного прикордоння Харківщини.

Мер’ям, співавторка проєкту «Лавка деокупації»

Кожен раз, коли фермери передають нам овочі, ми купуємо їх і вони отримують якусь копійчину за свою роботу. Там зараз роботи немає, бо більшість речей, якими вони займалися до того, як сталося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Аграрний сектор, поля замінований в Ізюмському районі, дуже сильно замінований район, і тому роботу вони втратили.

Асортимент у лавці оновлюється щотижня. Свіжі овочі, фрукти та мед забирають волонтерським бусом. Марія у «Лавці деокупації» – за продавчиню. Та й сама не втрималась, аби скуштувати.

Марія, учасниця проєкту «Лавка деокупації»

Я куштувала нещодавно на цю цибульку. Це просто хіт наш нещодавній. Вона дуже смачна, така солодка. В нас ще були томати чері, такі біло-жовті, виглядали як алича, можливо якась така ягода. Оце такий вау-ефект на мене справили.

Вихідними біля «Лавки деокупації» велелюдніше, ніж у будні. Лавка працює з червня і Марія вже може визначитися з найпопулярнішими серед покупців смаколиками.

Марія, учасниця проєкту «Лавка деокупації»

Рожеві помідори і стільниковий мед. Просто люди, які знаються на меду, вони стільниковий мед взагалі дуже обожнюють.

«Лавка деокупації» чекає на покупців. Все вторговане благодійники віддають фермерам з деокупованих районів Харківщини. Для них рік видався складний не тільки через замінування, розбите окупантами майно та близькість до ворожого кордону. Додались весняні заморозки, спека та посуха.





Агентство Телевидения Новости