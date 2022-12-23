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У деокупованій Балаклії відновило мовлення «Українське радіо»
Про це повідомили у Балаклійській міській раді, передає «Слобідський край».
Передачі Суспільного мовника звучать у таких відрізках: з 7:00 до 10:00; з 12:00 до 14:00; з 17:00 до 19:00; з 21:00 до 00:00.
В інший час можна прослухати музичні програми радіо «Слобожанське ФМ», яке здійснює ретрансляцію «Українського радіо» разом з телемарафоном «Єдині новини».
Увімкнення Харківської радіостудії Суспільного відбувається о 12:35 і о 17:35 у будні.