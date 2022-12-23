У деокупованій Балаклії відновило мовлення «Українське радіо»

Про це повідомили у Балаклійській міській раді, передає «Слобідський край».

Передачі Суспільного мовника звучать у таких відрізках: з 7:00 до 10:00; з 12:00 до 14:00; з 17:00 до 19:00; з 21:00 до 00:00.

В інший час можна прослухати музичні програми радіо «Слобожанське ФМ», яке здійснює ретрансляцію «Українського радіо» разом з телемарафоном «Єдині новини».

Увімкнення Харківської радіостудії Суспільного відбувається о 12:35 і о 17:35 у будні.

Агентство Телевидения Новости