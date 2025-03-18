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У Харкові на станції метро пройдуть концерти до дня популяризації музики

У Харкові на станції метро пройдуть концерти до дня популяризації музики

Святкові заходи до Early Music Day-2025 відбудуться в харківському метрополітені.

Про це повідомляє міськрада.

Традиційно цього дня в Європі проходять святкування, присвячені популяризації музики.

Так, на ст. м. «Історичний музей» з 16:00 до 19:00 21 березня проведуть «Харків-Бах-марафон». Там виступлять музиканти-початківці, учні мистецьких шкіл, студенти Харківського фахового музичного коледжу, аспіранти Харківського національного університету мистецтв ім. І. П. Котляревського, а також артисти ХНАТОБ ім. М. В. Лисенка та Харківської обласної філармонії.

Організатори – Департамент культури та Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського за підтримки міського голови Ігоря Терехова.

Агентство Телевидения Новости

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