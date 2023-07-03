У Харкові пройшли майстер-класи з вуличних культур

Майстер-класи з вуличних культур відбулися 30 червня та 1 липня у місті Харкові.

Як повідомили в Департаменті у справах сім’ї, молоді та спорту, учасники заходів познайомилися ближче з вуличними культурами, взяли участь у майстер-класах з брейкінгу, діджеїнгу та каліграфії, а також опанували навички тимбілдингу.Цими заходами Управління менеджменту та маркетингу у сфері спорту спільно з громадською організацією «Street Culture» завершило серію майстер-класів з вуличних культур. Загалом за два тижні пройшло чотири заходи у різних локаціях міста, які відвідали сотні харків’ян.

Агентство Телевидения Новости