У Харкові відкривається музей еко-плакату “4-й Блок”

18 жовтня у Харкові відкриється Музей-Архів-Лабораторія еко-плакату “4-й Блок”. Цей проект створений на основі колекції 10 міжнародних Трієнале еко-плакату “4-й Блок”. За 30 років було зібрано унікальну колекцію графіки та сучасного світового плакату екологічного спрямування: понад 10 000 робіт з 56 країн. Серед авторів — визнані майстри світового дизайну та графіки. Серед тем: антиядерна проблематика, забруднення навколишнього середовища, глобальне потепління, енергетична безпека та інші екологічні й суспільні питання. Для відвідувачів музей буде відкритий з понеділка по п’ятницю з 11:00 до 16:00. Вхід безкоштовний.

Створення музею підтримав Український культурний фонд, а сам музей отримав статус науково-практичної лабораторії у Харківській державній академії дизайну та мистецтв (ХДАДМ). В академії ж (вул. Мистецтв, 11) о 15:00 18 жовтня й відбудеться офіційне відкриття музею. Для навчального закладу музей стане також лабораторією — студенти зможуть тут вивчати історію сучасного світового плакату, захищати дипломи і дисертації, влаштовувати нові виставки та події.

“Тепер ця колекція стане платформою для науково-дослідницької діяльності студентів і аспірантів академії”, — говорить засновник “4-го Блоку” Олег Векленко.

До відкриття музею студенти кафедри мультимедійного дизайну ХДАДМ створили на основі плакатів і графіки з колекції музею анімації та проекти доповненої реальності. Глядачі вперше зможуть потрапити у віртуальну картинку станкової графіки з колекції “4-го Блоку”. Звісно, всі твори можна буде також побачити в оригінальному вигляді. Виставку цих робіт вперше показали 18 вересня на Book Forum та в Музеї Ідей у Львові.

“Для нашого навчального закладу це унікальний шанс зберегти колекцію, працювати з нею, вчитися на її фундаменті, — говорить професор ХДАДМ Володимир Лесняк. — Все це має бути збережено не тільки для дослідників наших днів, але й для нащадків”.

Всього академія надала чотири приміщення: галерейний простір та три кімнати для зберігання колекції. Зберігання робіт в належних умовах — одна з найважливіших місій музею. В одному з цих приміщень із часом планують також проводити публічні лекції, майстер-класи, воркшопи.

Джерело колекції музею — міжнародна Трієнале “4-й Блок” — з’явилося у 1991 році, через 5 років після Чорнобильської трагедії, з ініціативи художника-графіка, плакатиста, ліквідатора аварії на ЧАЕС професора ХДАДМ Олега Векленка. Кожні три роки проект відбувається завдяки зусиллям багатьох однодумців – друзів, студентів та волонтерів. “4-й Блок” перетворився з плакатної виставки на міжнародну трієнале екологічного плакату, графіки та молодіжних еко-проектів. В колекції — роботи таких відомих у світі дизайнерів, як Філ Рісбек, Пола Шер, Сигео Фукуда, Казумаса Нагаї, Ніклаус Трокслер, Алекс Йордан, Анг Сан Су, Ян Райліх та багатьох інших.

“Мрія зберегти цей скарб та подарувати його молодим авторам, дослідникам здійснилася, — говорить Олег Векленко. — За це я дуже вдячний Харківській Державній академії дизайну і мистецтв та особисто за підтримку и допомогу Віктору Даниленку, Олександру Соболеву, Володимиру Лесняку, Володимиру Погорельчуку, Михайлу Опалеву, Наталії Надьон, членам Асоціації дизайнерів-графіків «4-й Блок» та студентам ХДАДМ”.

Програма відкриття:

18 жовтня, п’ятниця

15:00-15:30 Урочисте відкриття музею за участю керівництва ХДАДМ та членів Асоціації дизайнерів-графіків «4-й Блок».

15:30-15:45 Презентація проекту «4-й Блок-МАЛ»від професора кафедри ГД О. Векленка.

15:45-16:00 Про виставку GR+AR=4B створену студентами кафедри мультимедійного дизайну ХДАДМ і новітні технології в навчальному процесі – М. Опалев

16:30-17:50 Designers talk від провідних дизайнерів Харкова у форматі ПЕЧА-КУЧА: «Про себе і «4-й Блок»: Марія Рубан (дизайнер, ілюстратор), Ірина Таранова (Banda), Аліна Лисачкова(Графпром), Олексій Чекаль (Панік-дизайн), Макс Бурцев (Арріба)

18:00-20:00 After party від «Культура Звуку»

19 жовтня, субота

11:00-11:40 «Позитивний бренд катастрофи». Презентація Олега Векленка, президента Трієнале еко-плакату «4-й Блок», професора ХДАДМ, академіка НАМ України.

11:40-12:20 «Комерційний плакат і з чим його їдять». Лекція Оксани Капранової, SeniorArtDirector в McCannKyiv, власниці десятка різноманітних нагород EffieAwardsUkraine, бронзових та срібних — ADC*UA, WOWDONE, KIAF, спікерки креативних фестивалів та лекторки KAMA, вона також приймала участь у запуску Granny’sAnti-Compote для Seth&Riley’sGarage та була нагороджена золотом Nielsen.

12:40-13:00 Кава-брейк

13:00-13:40 «Каліграфічні мандри». Презентація Олексія Чекаля (дизайнера, шрифтороба, типографа, каліграфа, мистецтвознавця, художнього керівника студії графічного дизайну Panic Design). В різні роки викладав у ХДАДМ (2006-2013), Британській школі дизайну (2011-2014), зараз працює як запрошений професор Флорентійської академії мистецтв (Італія). Провів численні семінари з каліграфії та дизайну в Україні, РФ, Білорусі, Казахстані, Італії, Польщі, Франції, Естонії та Літви.

13:50-14:30 “How we do it in Kharkiv”. Спіч-презентація Макса Бурцева, креативного директора агентства Arriba, засновника школи маркетингу і комунікацій Багаж, співзасновника Hotspot School of English.

