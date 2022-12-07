У Харкові вже встановили новорічну ялинку

Новорічну ялинку встановили сьогодні, 7 грудня, на ст. м. «Університет».

Як повідомив під час національного телемарафону Харківський міський голова Ігор Терехов, її висота становить 5,5 м.

«Йде війна, і встановлювати ялинку на майдані Свободи, як ми це робили завжди, недоречно. Тому ми встановили її в метрополітені. Це безпечно», – підкреслив мер.

Ігор Терехов повідомив, що у метро відбудуться новорічні заходи для дітей, а також невеликий концерт. Вхід, звичайно ж, – безкоштовний.

Агентство Телевидения Новости