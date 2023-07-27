У харківському екопарку готуються до проведення Балу хризантем

Харківський екопарк розпочав підготовку до проведення традиційного щорічного Балу хризантем.

Про це повідомляється на сторінці екопарку у Фейсбуці.

«Сподіваємось, що цього року ми зможемо відродити багаторічну традицію щорічного проведення Балу хризантем. Не дивлячись ні на що, життя триває. З кожним днем людей стає більше, вони повертаються до Харкова. Наша перша відновлена локація – Долина альпака – вже приймає відвідувачів. Потрібно облаштовувати нові майданчики – великі та маленькі, де діти й дорослі мали б змогу психологічно та емоційно відновлюватися у важкі воєнні часи.

Чи варто робити це зараз? Чи не зарано? Чи безпечно? Відповідь на ці питання щодня дають українці, які за першої можливості починають відроджувати все розтрощене ворогом. Ворог підступний, він гатить по цивільним об’єктам – це школи, лікарні, житлові будинки. У небезпеці може бути будь-який куточок України», – звернувся до харків’ян засновник екопарку Олександр Фельдман.

Агентство Телевидения Новости