У Лизы Арзамасовой и старшего на 21 год мужа Ильи Авербуха проблемы в семье, — психолог

У нее и ее супруга, фигуриста Ильи Авербуха родился сын. Известно, что роды обошлись молодой паре в 1 300 000 рублей. Рожала Арзамасова в одном из лучших перинатальных центров столицы.

Глядя на эту счастливую пару, кажется, будто у них в семье все идеально. Однако опытный психолог впервые заявила о том, что на самом деле в этом браке не все так хорошо, как кажется со стороны.

В частности, когда у пары родился ребенок, они написали, что об имени еще подумают. Прошло уже несколько дней, а информацию о имени наследника еще не раскрыли.

"Раз так долго думают — значит, есть споры, а имя ребенка не должно ассоциироваться с конфликтом. Нужно называть так, как хотят родители. Но не следует перегружать имя, придавать ему ассоциации с историческими личностями и ждать, что ребенок будет новым Петром Великим или Александром Македонским",

— рассказывает психолог. Слова эксперта цитирует издание Зая.Ру.

Лиза Арзамасова и Илья Авербух

Однако не все пользователи могут поверить в то, что у пары конфликт. Ведь Елизавету Арзамасову поклонники знают как вообще не вспыльчивую, не конфликтную и спокойную личность.

Если проанализировать ее биографию за годы на ТВ, то не найдется ни одной скандальной ситуации, или хотя бы момента, когда Арзамасову бы за что-то обсуждали. И в кадре или на сцене театра Елизавета всегда играет исключительно положительных персонажей.

Источник: 1 Минута