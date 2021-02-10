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У “маленькой пчелки” Алины Гросу умерла бабушка: певица скорбит

У “маленькой пчелки” Алины Гросу умерла бабушка: певица скорбит

Из жизни ушла бабушка украинской знаменитости Надежда. Об этом трагическом известии сама звезда сообщила у себя в Инстаграм-аккаунте, опубликовав черно-белое фото со своей родственницей.

Певица Алина Гросу потеряла бабушку: в семье артистки большое горе

"Это моя любимая Надя, моя хорошая, моя красивая", - написала Алина Гросу.

"Только что узнала...

Всего лишь месяц прошёл, с того момента, как мы виделись.. ну как так..

Будем помнить. навсегда...", - с сожалением и болью написала певица.

Поклонники и фолловеры начали выражать соболезнования о тяжелой утрате Алине, однако сейчас девушка пока никому не отвечает и старается сдержать свои эмоции:

  • Мои соболезнования... Бабушки - самое дорогое,что есть в жизни. С их уходом всегда ощущение,что потерял что-то очень важное.. Крепись,Алиночка..
  • Держитесь, у меня мама умерла 14 января... Понимаю Ваше состояние
  • Сил вашей семье, это большое горе, сама не давно пережила потерю, понимаю ваши чувства

Редакция "Одной минуты" выражает соболезнования певице Алине Гросу и ее близким.

 

Источник: 1 Минута

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