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У “маленькой пчелки” Алины Гросу умерла бабушка: певица скорбит
Из жизни ушла бабушка украинской знаменитости Надежда. Об этом трагическом известии сама звезда сообщила у себя в Инстаграм-аккаунте, опубликовав черно-белое фото со своей родственницей.
Певица Алина Гросу потеряла бабушку: в семье артистки большое горе
"Это моя любимая Надя, моя хорошая, моя красивая", - написала Алина Гросу.
"Только что узнала...
Всего лишь месяц прошёл, с того момента, как мы виделись.. ну как так..
Будем помнить. навсегда...", - с сожалением и болью написала певица.
Поклонники и фолловеры начали выражать соболезнования о тяжелой утрате Алине, однако сейчас девушка пока никому не отвечает и старается сдержать свои эмоции:
- Мои соболезнования... Бабушки - самое дорогое,что есть в жизни. С их уходом всегда ощущение,что потерял что-то очень важное.. Крепись,Алиночка..
- Держитесь, у меня мама умерла 14 января... Понимаю Ваше состояние
- Сил вашей семье, это большое горе, сама не давно пережила потерю, понимаю ваши чувства
Редакция "Одной минуты" выражает соболезнования певице Алине Гросу и ее близким.
Источник: 1 Минута
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