У Ізюмі з`явилися вулиці Кузьми Скрябіна та Стіва Джобса
Згідно з розпорядженням начальника Ізюмської військової адміністрації Валерія Марченка, перейменовано 19 вулиць:
вул. Аляб’єва – вул. Валерія Лобановського
вул. Бородіна – вул. Дмитра Яворницького
вул. Висоцького – вул. Стіва Джобса
вул. Ескадронна – вул. Романа Кирилова
вул. генерала Костенка – вул. Максима Поправки
вул. Красноярська – вул. Руслана Крамаренка
вул. Островського – вул. Олександра Махова
вул. Панфілова – вул. Голди Меїр
вул. Путійна – вул. Романа Шухевича
вул. радгосп “Ізюмський” – вул. Маріупольська
вул. Рокосовського – вул. Ярослава Мудрого
вул. Сєрова – вул. Едуарда Копичко
вул. Цоя – вул. Кузьми Скрябіна
вул. Цусимська – вул. Вячеслава Чорновола
вул. Челюскіна – вул. Левка Лук’яненка
вул. Чернишевського – вул. Діани Петриненко
вул. Черняхівського – вул. Бучанська
вул. 8 березня – вул. Ірпінська
вул. Дружби – вул. Валентини Черевко.
Нагадаємо, це вже третя хвиля перейменувань, раніше тут з’явилися вулиці Петлюри та Бандери