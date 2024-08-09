Як визначити свій тип шкіри голови

Знання особливостей своєї шкіри дозволяє правильно про неї дбати, отже, зберігати добре здоров’я і не руйнувати її невідповідними засобами. Ми не можемо змінити власний тип шкіри, але можемо полегшити собі життя, підібравши правильний домашній і салонний догляд. Салон у Києві Fast Line Studio пропонує доглядові процедури для підтримки і нормалізації кислотно-лужного баланса шкіри голови, що допоможе викохати і зберегти блискуче і міцне волосся будь-якого типу.

Типи шкіри голови: який у мене?

Ступінь жирності волосистої частини голови визначає тип шкіри. Буває нормальний, сухий, жирний і змішаний тип. Хтось помилково миє жирне волосся шампунем для сухого типу, бо має сухі кінчики, але це погіршує ситуацію через надлишок себуму, що часто викликає свербіж, лупу і швидке забруднення волосся. І знов передчасне миття, що ще більше шкодить виснаженим кінчикам.

Як взнати свій тип волосся, який визначається типом шкіри голови, і який догляд варто підбирати в кожному випадку.

Нормальна шкіра голови (pH 5.5) Визначається адекватною і збалансованою роботою сальних залоз, себуму достатньо для підтримку гладкості і блиску волосся, помітна жирність прикореневої зони стає помітною на третій день. Для нормального типу волосся підбирають м’які шампуні і пілінги, не наносять шампунь на кінчики, якщо укладання проводилося без використання стайлінгових засобів. Живильні маски наносяться від середини довжини волосся не частіше одного раза на півтора тижні. Суха шкіра голови (pH 3.0-5.5) Ламке і тьмяне волосся, якому не вистачає зволоження і живлення, має тьмяний вигляд, в більшості випадків “радує” посіченими кінчиками. Освітлення волосся, сушка гарячим феном і укладання прасочкою можуть швидко знищити всю довжину. Суха шкіра голови має слабо активні сальні залози, секрету яких недостатньо для розподілу по всіх локонах. Погіршити стан сухого волосся може використання жорстких шампунів, розчісування в мокрому стані і відсутність належного живлення ззовні. Полегшує стан сушка волосся рушником і невелика кількість захисної олійки для волосся. Будьте обережні з оліями: жирні засоби можуть додатково сушити зневоднене волосся. В першу чергу салонний і домашній догляд має забезпечувати належне зволоження. Жирна шкіра голови (pH 5.5-7.0) Жирне волосся завше має здоровий блиск і рідко страждає на посічені кінчики. Надлишок сального секрету розподіляється по волоссю в перший же день, і інколи доводиться мити голову раз на 1-2 дні. Жирне волосся не електризується і красиво блищить. Мінусом такого типу шкіри є необхідність часто мити волосся з використанням пілінгів і пильнувати за появою жирної лупи.

Як наблизити pH шкіри голови до нормальних показників?

В салоні Fast Line Studio можна зробити глибоке зволоження сухого волосся і підняти кислотність шкіри голови до нормального значення комплексом Yumme Spa і O’Rising протягом двох годин.

Для жирної шкіри голови перукарі радять процедури для покращення себорегуляції, це потребує менше полутора годин. Вартість доглядових процедур варіюється залежно від довжини волосся.