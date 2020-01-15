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Украинцы смогут пользоваться интернетом во время полетов

Украинцы смогут пользоваться интернетом во время полетов

Кабинет министров Украины расширил диапазон для мобильной связи, что будет способствовать появлению качественного интернета в небольших населенных пунктах и в отдаленных регионах, а также позволит пользоваться им даже во время полета в самолете.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

«Украинцы смогут пользоваться интернетом даже во время полета в самолете! Кроме того, расширение диапазона для мобильной связи - это важный шаг к появлению качественного интернета в маленьких деревнях и отдаленных регионах», - написал он.

Также Гончарук сообщил, что Кабмин принял важное антикоррупционное решение.

«Отныне частоты, предназначенные для 5G, будут распределяться между операторами исключительно через открытые тендеры», - написал он.

Агентство Телевидения Новости

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