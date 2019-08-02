Украинские исполнители записывают альбом памяти Дани Дидика

"Так працює пам'ять". Это название музыкального проекта памяти харьковского школьника Даниила Дидика. Зимой 2015-го Даня, активный участник патриотического движения, погиб в теракте во время Марша Единства.

Это кадры из клипа «Татові на небо» гурту «Широкий лан». Он - один из почти десятка коллективов и исполнителей, чьи композиции войдут в альбом «Так працює пам'ять». Автор проекта Руслан Горовой посвятил его Даниле Дидику - 15-летнему харьковчанину, который погиб во время Марша Единства в 2015-м году.

Руслан Горовой, автор музыкального проекта «Так працює пам'ять»

Я дуже не хочу, щоб пам'ять затерлась. А пісні живуть довго, навіть довше своїх батьків-виконавців. А ще щиро сподіваюсь, що ці пісні будуть колись співати на лавках хлопці на гітарах. Оце вже буде справжньою пам*яттю

Это кадры тех событий. Колонна двинулась от Дворца Спорта в центр города. Прогремел взрыв. Погибли четверо участников Марша. Позже следователи сообщили - сработала противопехотная мина.

Пятнадцатилетний школьник не случайно оказался на Марше, посвященном годовщине Революции Достоинства. Даня, как рассказывают его друзья, был активным участником патриотического движения в городе. Теперь же в его честь назвали школу и футбольный турнир.

Виталий Янов, один из организаторов футбольного турнира памяти Дани Дидика

Його життя було дуже коротким, але дуже насиченим. Тому що дитина навчалась добре, займалась спортом, він був лідером. Це нові патріоти, нові діти, які хочуть жити так, як вони розуміють. Він жив у Німеччині. Він бачив Європу. Він вже аналізував і розумів, яке життя повинно бути

Родители Дани поддерживают идею создания альбома «Так працює пам'ять». После гибели сына, рассказывает отец, ему трудно смотреть футбол и слушать музыку. Но эти песни обязательно послушает.

Просто в детстве Дане очень нравился Quenn. Со временем, когда украинская рок-музыка все больше и больше развивалась, у Дани 70-80% - украинские исполнители были

Пока же Андрей Дидик продолжает посещать заседания во Фрунзенском райсуде Харькова. Там четвертый год слушают дело о теракте.

За это время ни один из трех подозреваемых вины не признал.

Агентство Телевидения Новости