«Укрпошта» ввела в обіг нову тематичну поштову марку – «ГУР МО України»

30 червня, у річницю деокупації острова Зміїний, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов та генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський взяли участь у заході спецпогашення пам’ятної поштової марки, яка присвячена воєнній розвідці України.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

Номінал однієї марки – 30 гривень, кожні сім з яких підуть на благодійність. На зібрані кошти буде придбано морський бойовий дрон українського виробництва.

Агентство Телевидения Новости