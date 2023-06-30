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30.06.2023 22:37
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«Укрпошта» ввела в обіг нову тематичну поштову марку – «ГУР МО України»

«Укрпошта» ввела в обіг нову тематичну поштову марку – «ГУР МО України»

30 червня, у річницю деокупації острова Зміїний, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов та генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський взяли участь у заході спецпогашення пам’ятної поштової марки, яка присвячена воєнній розвідці України.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

Номінал однієї марки – 30 гривень, кожні сім з яких підуть на благодійність. На зібрані кошти буде придбано морський бойовий дрон українського виробництва.

Агентство Телевидения Новости

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