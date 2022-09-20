Ультразвуковой СМАС лифтинг: опасен ли и как работает?

Возрастные изменения лица могут быть быстро и эффективно устранены с помощью современных методов косметологии. В частности, хорошие результаты по омоложению позволяет достичь ультразвуковой лифтинг, еще известный как SMAS лифтинг. О достоинствах этой процедуры многие наслышаны, но далеко не все знают о том, как она проводится и когда может быть опасной для здоровья.

Описание технологии

Первые результаты исследований, касающиеся анатомии лица и структуры кожи, были опубликованы в 1975 году французскими исследователями Пейрони и Митцем. Они описали слои ткани и мышечно-апоневротическую систему кожи, при этом употребив обозначение SMAS. Было определено участие этого слоя в поддержании общего тонуса кожных покровов. В дальнейшем это открытие легло в основу разработки уникального метода подтяжки, дающего мгновенный эффект с минимальными побочными эффектами.

Для воздействия на слой SMAS используется ультразвуковой аппарат, с помощью которого врач направляет в нужную зону микросфокусированные волны ультразвука. Под их влиянием происходит уплотнение коллагена, кожа подтягивается, а внешне становится моложе и красивее. При этом СМАС-лифтинг лица является абсолютно неинвазивным способом омоложения, поэтому заживления ран после него ждать не нужно.

Опасно ли ультразвуковое омоложение?

Этот вопрос беспокоит многих желающих усовершенствовать свою внешность, применив безоперационный лифтинг. И здесь, как и в случае с ультразвуковой диагностикой, процедура может осуществляться практически всем.

SMAS лифтинг назначают в таких случаях:

ваш возраст — от 28 лет и больше;

у вас опущены брови или веки;

на лице появились растяжки или провисания в отдельных зонах;

у вас ярко выраженный второй подбородок, просели контуры скул и щек;

наличие любых других возрастных изменений на лице.

Из противопоказаний указывают на беременность, кормление грудью, онкологические заболевания, воспалительные и келоидные заболевания кожи. Также наличие кардиостимулятора в организме не позволяет использовать ультразвуковую терапию. В то же время наличие имплантов в области лица и шеи не является противопоказанием.

Результат после сеанса виден сразу и только улучшается последующие два-три месяца. А поскольку ультразвуковой лифтинг замедляет старение, повторная процедура может потребоваться только через полтора-два года.

Дополнительно стоит отметить, что только использование сертифицированного оборудования позволяет предупредить появление негативных последствий (сильных ожогов, открытых ран). Именно поэтому современные центры лазерной медицины используют американский аппарат HIFU Zemits Ultra, одобренный FDA и имеющий все необходимые разрешения на использование в Европе и Украине. Также для проведения СМАС-лифтинга применяются аппараты Альтера (Ulthera) и Дабло (Doublo). Если вы ищете надежную клинику в Киеве, обратитесь за консультацией в LaserOne — здесь работают лучшие хирурги с многолетним опытом в сфере лазерной косметологии.