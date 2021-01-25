Умер тот, кто одевал Пугачеву, Киркорова и Вайкуле — звездный стилист Александр Шевчук

"У нас было общее прошлое, которого можно было не стесняться, и планы на будущее, которым, увы, не суждено осуществиться…", — подписала Лайма кадр, после чего добавила в комментариях: "Его больше нет с нами…".

Эту трагическую новость в социальных сетях сообщила певица Лайма Вайкуле. Так, артистка выставила у себя в Instagram их совместный снимок, причем в кадре они широко улыбаются, однако повод для публикации отнюдь не радостный:

Скриншот из Инстаграма Лаймы Вайкуле

Под фото поклонники выразили слова соболезнования, ведь для Вайкуле Шевчук был не только стилистом, но и близким другом.

Александру было 54, а точная причина смерти на данный момент неизвестна, хотя он сам осенью прошлого года рассказывал о проблемах со здоровьем. Каких-либо подробностей имиджмейкер не раскрывал, но уточнил, что коронавирус здесь не причем.

Шевчук сотрудничал со многими именитыми исполнителями, включая Аллу Борисовну Пугачеву, Ларису Долину, Филиппа Киркорова, Татьяну Овсиенко, Наталью Андрейченко, Валерия Меладзе и не только. Он поддерживал теплые отношения с Валерием Леонтьевым, Полиной Гагариной, Наташей Королевой, Кристиной Орбакайте, Валерией.

Александр Шевчук с Ларисой Долиной, Валерием Леонтьевым, Наташей Королевой

Кроме отечественных знаменитостей, модному эксперту приходилось работать с зарубежными идолами мира кино, музыки и, конечно же, подиума. Одни из самых узнаваемых — певец Пол Янг и актер Жан-Клод Ван Дамм.

Филипп Киркоров, Анна Нетребко и Александр Шевчук

Также Александр был главным стилистом самых рейтинговых телепроектов — "Голоса", "Фабрики звезд", "Ледникового периода", "Старых песен о главном", а еще за его плечами более тысячи видеоклипов.

Источник: 1 Минута