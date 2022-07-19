Усі адаптуються: як почувається дельфінятко, яке народилося у Харкові під обстрілами

Невиїзні: в харківському дельфінарії залишається родина дельфінів та пара білих китів. Більшість тварин вдалося евакуювати.

Ілля Кучерявий, маркетолог харківського дельфінарію «Немо»

У квітні до Одеси ми встигли вивезти 6 дорослих дельфінів та малюка, які після адаптації поїхали в дельфінарій в Румунію. Також ми змогли вивезти ссавців – морських котиків та левів.

Китів – Пломбіра та Снєжку – транспортувати складно через їхнi розміри. А дельфінятко ще занадто мале для подорожей. Тому залишаються усі троє – батько Зевс, мама Б’юті та маленька Мрія.

Владислав Літневський, тренер морських ссавців дельфінарію «Немо»

Їм трохи сумно, веселіше, коли родина більша, є з ким погратися.

Народилася Мрія три місяці тому, під час інтенсивних обстрілів. Пологи були очікувані.

Владислав Літневський, тренер морських ссавців дельфінарію «Немо»

Але ми не так контролювали, як раніше, коли чергували ночами та чекали початок пологів. В цей раз це було небезпечно. Тому ми зранку вийшли і в нас вже був малюк. Вона дуже активна дівчинка. Була гарна вага в неї, все добре. Дуже гарна матуся, кмітлива. В неї вже не перше немовля. Вона знає, що робити, як себе поводити.

Дельфіни відчувають обстріли, проте реагують не так гостро, як раніше.

Владислав Літневський, тренер морських ссавців дельфінарію «Немо»

Вони дуже сильно стресували, хтось хаотично швидко плавав по басейну, хтось стояв в кутку і не реагував на тренерів. Було дуже тривожно за них. Але з часом, як і люди, всі звикають. Вони перестали стресувати. Лягають на дно і чекають хвилин 10-15 поки все заспокоїться і повертаються до нормального образу життя.

Ілля Кучерявий, маркетолог харківського дельфінарію «Немо»

Вони заздалегідь реагують на вибухи. Ми чуємо, як вибух десь відбувся, а вони чують мабуть його на інших частотах набагато раніше. Мені здається ця затримка є частотною. Бо ми з вами чуємо в одному діапазоні, вони чують в іншому.

Під час обстрілів постраждала будівля дельфінарію – пошкоджено фасад, скляні вітражі, дах та опори покриття.

Ілля Кучерявий, маркетолог харківського дельфінарію «Немо»

Також є пошкодження по водопостачанню на зовнішньому контурі. Пошкоджені були крісла в залі. Майже 10-15 метрів впала одна касетна бомба, а друга впала з іншої сторони комплексу. Там був пошкоджений колектор, в який зливається вода з ливньовок, що знаходяться на території комплексу.

В дельфінарії також розташована велика колекція риб. Не всі пережили бомбардування.

Ілля Кучерявий, маркетолог харківського дельфінарію «Немо»

Риби чутливі до вибухів та є деякі види, які надчутливі навіть до маленьких вібрацій. Зміїголови – декілька таких красавців ми втратили під час сильних вибухів, які відбувалися поруч, це взимку було. І тут у нас піран’ї, які в природі відчувають вібрації дуже легесенькі і реагують. Але також декілька представників було втрачено. Вони метушаться, починають кружляти сильно. А якщо вібрація під час вибухової хвилі була критичною, це як глушити рибу. Вони спливають до гори пузом. Деякі потім можуть повернутися та дихати. У деяких щось блокується і вони помирають від нестачі кисню.

Комплекс частково відновив роботу – вистав для масового глядача ще немає, але на сеанс дельфінотерапії потрапити вже можна.





Агентство Телевидения Новости