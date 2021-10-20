За деньги, вырученные от продажи кубка “Танцев со звездами”, исполнили мечту больной 6-летней девочки

Впрочем, Юлия Санина отказалась принимать кубок и захотела отдать его на благотворительность.

Деньги, которые получили вследствие продажи кубка, пошли на исполнение мечты шестилетней девочки из Ивано-Франковска.

Как оказалось, семья жила очень бедно, и условия были далекими от нормальных.

До холодов в этом году команде телеканала 1+1 "Осуществи мечту" удалось сделать ремонт в доме Анны Гнатишин, провести воду и построить ванную комнату, котел, колодец.

Фотографии до и после ремонта в доме города Ивано-Франковск

[caption id="attachment_203429" align="aligncenter" width="450"] Фотографии до и после ремонта в доме города Ивано-Франковск[/caption]

[caption id="attachment_203431" align="aligncenter" width="400"] Фотографии до и после ремонта в доме города Ивано-Франковск[/caption]

[caption id="attachment_203433" align="aligncenter" width="400"] Фотографии до и после ремонта в доме города Ивано-Франковск[/caption]

[caption id="attachment_203435" align="aligncenter" width="400"] Фотографии до и после ремонта в доме города Ивано-Франковск[/caption]

[caption id="attachment_203437" align="aligncenter" width="600"] Фотографии до и после ремонта в доме города Ивано-Франковск[/caption]

Отметим, что у шестилетней Ани сложный диагноз — Парез Дюшена-Эрба. Это значит, что одна ручка не растет и не развивается, а еще девочка испытывает постоянные боли.

"Феей" стала Лидия Таран, которая приехала в гости к девочке после того, как сделали ремонт.

[caption id="attachment_203441" align="aligncenter" width="600"] Лидия Таран исполнила мечту девочки[/caption]

Аня была невероятно рада такой встрече с именитой телеведущей.

От Лидии Таран девочка получила особый подарок – икону с изображением святой Игуменьи Манявской, которая, согласно поверьям, оберегала Ивано-Франковщину от страшной болезни.

Напомним, на данный момент текущий сезон "Танцев со звездами" еще не окончен. Пока сложно установить безусловных фаворитов проекта. Поддержать любимых артистов вы можете в прямом эфире на телеканале 1+1 каждое воскресенье в 21:00.

Источник: 1 Минута