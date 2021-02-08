Закусочный салат их из красной фасоли с сухариками: очень сытный и подходит для любого застолья
Салат из красной фасоли станет вашим спасением на все праздники. Блюдо в приготовлении очень простое, получается сытным, но после него нет тяжести.
Ингредиенты:
- бородинский хлеб – 8-10 кусочков
- фасоль красная консервированная – 300 г
- огурцы маринованные – 3 шт.
- грибы маринованные – 100 г
- чеснок – 2-3 зубчика
- майонез – 3 ст. л.
- укроп по вкусу
- помидоры черри – 5 шт.
Приготовление:
1. Ломтики хлеба нарезаем небольшими брусочками. Можно подсушить на сковородке или в духовке. Для второго варианта нужно выложить просто на противень, отправить в духовку примерно на 15 минут.
2. В миску для салата кладем консервированную красную фасоль.
3. Маринованные огурцы нарезаем тоненькими полукольцами, а грибы – пластинками. Грибы подойдут любые, но выбирайте небольшого размера. Так блюдо будет выглядеть очень красиво.
4. Помидоры нарезаем, как огурцы. Все нарезанные ингредиенты соединяем с фасолью.
5. Майонез смешиваем с измельченным укропом и чесноком, выжатым через пресс. Перемешиваем. Затем заправляем салат майонезом.
6. Сухариками украшаем только перед подачей блюда, поэтому салат можно приготовить заранее и хранить в холодильнике.
Также очень аппетитно получится, если салат украсить целыми грибами. Буквально 3-5 штук будет достаточно.
Источник: 1 Минута