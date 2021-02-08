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Закусочный салат их из красной фасоли с сухариками: очень сытный и подходит для любого застолья

Закусочный салат их из красной фасоли с сухариками: очень сытный и подходит для любого застолья

Салат из красной фасоли станет вашим спасением на все праздники. Блюдо в приготовлении очень простое, получается сытным, но после него нет тяжести.

Ингредиенты:

  • бородинский хлеб – 8-10 кусочков
  • фасоль красная консервированная – 300 г
  • огурцы маринованные – 3 шт.
  • грибы маринованные – 100 г
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • майонез – 3 ст. л.
  • укроп по вкусу
  • помидоры черри – 5 шт.

Приготовление:

1. Ломтики хлеба нарезаем небольшими брусочками. Можно подсушить на сковородке или в духовке. Для второго варианта нужно выложить просто на противень, отправить в духовку примерно на 15 минут.

2. В миску для салата кладем консервированную красную фасоль.

3. Маринованные огурцы нарезаем тоненькими полукольцами, а грибы – пластинками. Грибы подойдут любые, но выбирайте небольшого размера. Так блюдо будет выглядеть очень красиво.

4. Помидоры нарезаем, как огурцы. Все нарезанные ингредиенты соединяем с фасолью.

5. Майонез смешиваем с измельченным укропом и чесноком, выжатым через пресс. Перемешиваем. Затем заправляем салат майонезом.

6. Сухариками украшаем только перед подачей блюда, поэтому салат можно приготовить заранее и хранить в холодильнике.

Также очень аппетитно получится, если салат украсить целыми грибами.  Буквально 3-5 штук будет достаточно.

Источник: 1 Минута

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