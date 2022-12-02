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Замість ялинки на площі Свободи – свято в метро: яким буде новий рік у Харкові

Замість ялинки на площі Свободи – свято в метро: яким буде новий рік у Харкові

Через війну на площі Свободи у Харкові не встановлюватимуть новорічну ялинку, але влаштують святкові заходи на станціях метрополітену.

Про це сьогодні, 2 грудня, повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

«Ялинки, такої, як ми звикли, на площі Свободи не буде, бо йде війна, і ми повинні це розуміти. Втім, навіщо ми воюємо, якщо не можемо нашим дітям та деяким дорослим влаштувати Новий рік? Тому будемо робити так, щоб було безпечно. І ви побачите декілька цікавих речей», -–повідомив Ігор Терехов.

Агентство Телевидения Новости

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