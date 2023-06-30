Завершився Деокупаційний тур по містах та селах Харківської області

Завершився “деокупаційний тур” гурту “Пиріг і батіг” по звільнених містах та селах Харківської області. Жителі Циркунів, Ізюму, Старого Салтова та інших населених пунктів, що довго пробули в окупації, змогли послухати музикантів світового рівня, повідомляють 2day.kh

Завтра вони їдуть у європейський тур із симфонічним оркестром, а сьогодні грають посеред села в Коробочкіно і Кутузівці. Львівський гурт “Пиріг і батіг” проїхався Харківщиною з концертами. Окрім музики, ще трішки займалися декомунізацією у звільнених селах.

“Наче ти приїхав у столицю грати”

Львівський музикант і художник Мар’ян Пиріг заснував гурт “Пиріг і батіг” у 2020-му році. Музиканти популяризують поезію Розстріляного Відродження та вірші інших забутих українських поетів. У репертуарі гурту є пісні, написані на слова Тичини, Сосюри, Стуса, Руданського.

Мар’ян Пиріг на концерті в Харкові. Фото: “Пиріг і батіг”

Навесні цього року музиканти виступали в Харкові, разом з друзями-волонтерами заїхали до Старого Салтова і дали там невеличкий концерт. Тоді і народилася ідея “деокупаційного туру”. Організатори кажуть: хотіли таким чином підтримати жителів сіл і містечок, що постраждали від війни, познайомити їх з музикою такого рівня, яка раніше там ніколи не звучала.

“Наступного місяця частина музикантів їде в тур європейськими країнами у складі великого симфонічного оркестру. Тобто, ці музиканти світового рівня приїхали і зіграли для людей в Чкаловському чи в Коробочкино, щоб дати таку можливість людям — їх послухати”, — розповіла KHARKIV Today організаторка туру і координаторка благодійного фонду “Artdacha” Василіса Гайденко.

За тиждень гурт “Пиріг і батіг” об’їздив 10 населених пунктів: Ізюм, Балаклію, Шевченкове, Чкаловське, Циркуни, Слатине, Шестакове, Перемогу, Кутузівку і Коробочкино. Організатори концертів, “Artdacha”, зараз опікуються Куп’янським напрямком, тож хотіли поїхати і туди, але зараз там обстріли, збирати людей на концерти небезпечно.

У більшості сіл та містечок музиканти грали просто неба. Посеред села ставили імпровізовану сцену, а перед нею на стільцях, лавах і навіть на гойдалках дитячих майданчиків сиділи слухачі. Але в Ізюмі концерт пройшов у вцілілому Палаці культури, що вразив навіть музикантів, які бачили світ.

Тур розпочався в Циркунах. Фото: “Циркунівські вісті”

“Найкрутіший концерт був в Ізюмі, в Палаці культури, який самий по собі є таким гігантським, що у Львові не всі театри є такого розміру і з таким технічним забезпеченням. Там було таке оснащення, що наче ти приїхав у столицю грати. Цю апаратуру вони під час окупації ховали в підвалах, щоб не покрали”, — поділився враженнями з KHARKIV Today фронтмен гурту Мар’ян Пиріг.

В Ізюмі зі сцени вперше пролунали вірші місцевого письменника Володимира Вакуленка, якого росіяни застрелили під час окупації. Мар’ян планує додати його поезію до свого репертуару.

Музична декомунізація

Під час туру музиканти не тільки грали та співали. Мар’ян Пиріг розповідає, що дуже зацікавився історією північної і східної Слобожанщини, місцями, які російські окупанти вважали своїми і “братськими”, але вони насправді виявилися дуже українськими.

“Втішає, що 80% людей, перед якими ми виступали — україномовні. Я сподівався, що так воно буде, і ці сподівання виправдались у повній мірі. Діти почали нам писати після концертів, дякувати, що ми принесли в їхню місцинку крихту української культури. Це надихає найбільше. Діти там дуже проукраїнськи налаштовані. У Шевченковому одна дівчинка перед тим, як ми мали грати, підійшла і сказала: “Я сподіваюся, ви не будете співати російською”, — згадує музикант.

У Шестаковому концерт грали на галявині. Фото: Lesik Omodada

Перед кожним концертом Мар’ян розповідав слухачам те, що він знає про їхні село та містечко і слухав історії місцевих жителів. У Чкаловському музиканти та місцеві мешканці згадували, що насправді їхнє селище називається Нежурилівка, а жителі Шестакового завдяки концерту гурту “Пиріг і батіг” дізнались, що насправді вони живуть в Непокритому — так село називалося до середини ХХ сторіччя.

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