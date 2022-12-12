Зеленський запровадив в Україні нове свято, яке відзначатимуть щорічно 10 грудня

Президент Володимир Зеленський підписав указ №854/2022, згідно з яким в Україні зʼявилося нове свято – День прав людини. Його відзначатимуть щороку 10 грудня.

Текст указу опублікували на сайті Офісу президента, пише Громадське.

Свято відзначатимуть задля «утвердження та забезпечення прав і свобод людини, що є головним обов’язком держави, посилення консолідації українського суспільства».

Запровадженням цього свята Україна підтримала рішення Генеральної Асамблеї ООН про відзначення 10 грудня Дня прав людини на честь ухвалення Загальної декларації прав людини.

Цей указ глави держави набирає чинності з дня його опублікування, тобто з 9 грудня.

Загальна декларація прав людини – декларація, ухвалена Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року в Паризькому палаці Шайо. Декларація стала результатом безпосереднього досвіду Другої світової війни та представляє перше глобальне вираження невіддільних прав, які мають усі люди.

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