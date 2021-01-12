Змеи в номере и нет мяса: Дорофеева и Дантес пожаловались на жуткий отдых на Бали

Сейчас Надя Дорофеева и Владимир Дантес отдыхают на Бали

Несмотря на то, что путевку Дорофеева брала далеко не самую дешевую, отдыхом она была частично расстроена. В частности, ее напугали ряд факторов, о которых она рассказала в своем микроблоге в Инстаграм.

Им повезло, так как на популярный курорт им удалось попасть до того, как Индонезия закрыла свои границы.

Первое, на что пожаловался Дантес, так это на то, что на острове вообще нет нормальной туалетной бумаги.

Он говорит, что она тонкая, словно папирусная, и из-за высокой влажности в этих широтах, она очень быстро превращается… "в руку".

Также испугала и оттолкнула путешественников Владимира и Надежду еще одна особенность — отсутствие мяса.

По словам Дантеса, на Бали они питаются исключительно фруктами, что не дает чувства сытости

Другой момент, который расстроил артистов, — насекомые и змеи в отеле. «Если бы у меня дома появились муравьи, сразу бы купил какие-то средства от них, запаниковал. Паучки, жучки кажутся чем-то абсолютно нормальным», — рассказал Дантес.

Его жена Надя Дорофеева сняла на камеру смартфона большую змею, обнаруженную вечером в номере. Увидев рептилию в спальне, украинская певица обратилась к администратору. Сотрудники отеля провели в номере уборку и прогнали незваную гостью.

Специалисты ловят змею на вилле, гле остановилась Надя Дорофеева

Судя по настроению Дорофеевой и Дантеса, они больше не планируют туда лететь, и других заставили задуматься по поводу выбора путевки.

Источник: 1 Минута