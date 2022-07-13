Звезды с несчастной судьбой: Тина Кароль потеряла мужа, а Роговцева – сына

История рака у мужа Тины Кароль

Жизненная трагедия настигла известную певицу Тину Кароль в апреле 2013 года. В 28 лет Тина стала вдовой. Умер ее горячо любимый муж, отец ее ребенка и продюсер Евгений Огир. Ему исполнилось всего 32 года. Причина смерти – рак желудка. Молодые люди встретились в 2007 году. Со стороны Тины это была любовь с первого взгляда. Их семейное счастье продлилось всего пять лет. После смерти мужа Тина Кароль основала благотворительный фонд «Полюс притяжения» и помогает детям с онкологическими заболеваниями.

Жена Кости Хабенского умерла от онко

Потерял самого близкого человека – свою любимую жену и известный актер Константин Хабенский. Он познакомился с журналисткой Анастасией в 1997 году, а в 2000 году пара оформила отношения. В 2007 году у них родился сын, и сразу после родов Анастасии поставили страшный диагноз – рак головного мозга. В 2008 году женщина умерла. В том же году Хабенский основал благотворительный фонд для помощи детям с тяжелыми заболеваниями головного мозга.

Дочь Славы Фроловой умерла от порока

Самая страшная трагедия в жизни – смерть собственного ребенка. И в каком бы возрасте ребенок не ушел из жизни, для родителей это всегда невосполнимая утрата.

Сыну телеведущей и режиссера Славы Фроловой в 2020 году исполнилось 17 лет, а дочери – 9 лет. А ведь у детей могла бы быть старшая сестра. Девочка, первый ребенок Славы, умерла от врожденного порока сердца. Тогда, по словам самой телеведущей, ее жизнь разделилась на «до» и «после». С тех пор Слава занимается благотворительностью.

Ада Роговцева потеряла сына

Известная украинская и советская актриса театра и кино Ада Роговцева в 2012 году потеряла сына. Ее сын, режиссер Константин Степанков-младший, умер накануне своего 50-летия от онкологического заболевания. Актриса очень тяжело перенесла смерть сына, тем более, что в 2004 году она похоронила своего мужа, народного артиста СССР, Константина Степанкова-старшего.

Погиб сын Дмитрия Певцова

В августе 2012 года погиб сын российского актера Дмитрия Певцова, который появился на свет вследствие студенческой любви. Даниил Певцов в 2012 году выпал с балкона, когда со своими одноклассниками отмечал пятилетие окончания школы. От многочисленных травм молодой человек скончался в больнице. Ему было всего 22 года. Даниил окончил театральное училище, успел заявить о себе, как о талантливом актере и мечтал о карьере в Голливуде.

Скончалась дочь Елены Захаровой

Дочь актрисы Елены Захаровой скончалась в восьмимесячном возрасте от вирусной инфекции в 2011 году.

Игорь Ливанов потерял двоих детей

Известный актер Игорь Ливанов пережил смерть жены и двух своих детей. В 1987 году в железнодорожной катастрофе погибли его жена и восьмилетняя дочь Ольга. А в 2015 году в результате несчастного случая погиб сын актера и его второй жены Ирины Безруковой – Андрей Ливанов. Молодому человеку было 25 лет. Он неудачно упал в ванной и ударился головой.

Сын Саши Домогарова попал под авто

Сын актера Александра Домогарова, Дмитрий Домогаров, стал жертвой несчастного случая на улице. 23-х летнего молодого человека смертельно травмировал вылетевший на тротуар джип.

Сын актрисы Яны Трояновой трагически погиб

В 2011 году потеряла сына актриса и ведущая Яна Троянова. Двадцатилетний молодой человек покончил жизнь самоубийством. В последние годы жизни он связался с плохой компанией, год отсидел в тюрьме, имел проблемы с наркотиками и с алкоголем.

Владимир Кузьмин потерял детей

Двух своих детей потерял известный музыкант Владимир Кузьмин. В 2002 году в возрасте 25 лет была убита его дочь Елизавета. В 2009 году погиб сын музыканта Степан. Он сорвался с карниза 18-го этажа высотного дома, пытаясь спастись от пожара в собственной квартире.

Дочь Гафта покончила собой

Дочь Валентина Гафта покончила жизнь самоубийством в 2002 году после расставания с любимым мужчиной. Ольге было 29 лет.

Трагическая потеря Армена Джигарханяна

Всю свою жизнь вспоминал о погибшей дочери всенародно любимый актер Армен Джигарханян. Его дочери Елене было 23 года, когда в 1987 году она уснула в автомобиле с включенным двигателем и задохнулась угарным газом.

Знаменитости, как и все, тяжело переносят потерю близких. Они пытаются найти утешение в работе, а некоторые – и в помощи другим, попавшим в беду людям.

Источник: 1 Минута