5 способов перенести контакты с iPhone на Android

Как перейти с iPhone на Android без потери контактов? Сменить один iPhone на другой не представляет особых трудностей. А вот то, как мигрировать на другую операционную систему, может ввести в ступор. Но не отчаивайтесь. У нас есть решение того, как это сделать. И даже не одно, а сразу пять! Так что без своей телефонной книжки вы точно не останетесь.

Несмотря на то, что упомянутые мобильные операционные системы — два совершенно разных мира, существует несколько способов передачи данных с одного устройства на другое. И сейчас мы разберем наиболее удобные из них.

Метод 1. Вручную (подойдет для небольших списков)

Если вы хотите перенести только определенные контакты, то вы можете использовать опцию «Поделиться» на своем iPhone. Откройте приложение «Контакты» и выберите нужный контакт, который вы хотите сохранить. Проведите пальцем вниз и выберите вкладку, которая позволяет либо поделиться им по электронной почте, либо же при помощи сообщения. Отправляйте контакт и сохраняйте на новом устройстве.

Метод 2. Через iCloud

Второй способ передачи контактов с iPhone на Android — это использовать облачную систему от Apple. А точнее ее настольную версию. Войдите в iCloud в приложение «Контакты». Далее выбирайте нужные вам контакты, отметив их в списке, либо же все разом, нажав значок в виде шестеренки и выбрав пункт «Выбрать все».

Нажмите снова кнопку в виде шестеренки и выберите пункт «Экспортировать vCard». Ваш компьютер загрузит файл VCF, содержащий выбранные контакты.

Подключите Android-смартфон к компьютеру, скопируйте файл VCF-файл в локальное хранилище в памяти телефона и затем импортируйте контакты из приложения «Контакты» уже на смартфоне. Приложение «Контакты» имеет возможность добавлять данные из различных источников, включая внутреннюю память или SD-карты. Поэтому то, куда вы изначально сохранили VCF-файл, не имеет значения.

Метод 3. Используйте сторонние приложения

В этом примере мы будем использовать приложение My Contacts Backup, но есть и другие варианты на просторах виртуальных площадок.

Загрузите и запустите приложение на своем iPhone.

Когда приложение “MCBackup” запросит доступ к контактам, нажмите OK.

Нажмите кнопку «Резервное Копирование».

Введите адрес электронной почты, на который хотите отравить данные, прикрепите файл VCF к письму и отправьте его на свою учетную запись Gmail.

Откройте электронную почту с вашего устройства Android, загрузите файл VCF и импортируйте контакты на телефон.

Метод 4. При помощи GMail

Выберите контакты, которые необходимо сохранить (это также нужно делать в настольной версии iCloud).

Щелкните на значок шестеренки и выберите «Экспортировать vCard».

Как и во 2 методе, вы получите VCF-файл, содержащий экспортированные контакты.

Затем на ПК войдите в свой аккаунт Google. Нажмите на логотип Gmail, расположенный в левом верхнем углу панели управления.

Выберите пункт Контакты, нажмите раскрывающееся меню «Дополнительно» и выберите пункт «Импортировать».

После импорта, контакты будут автоматически синхронизированы с вашим Android-устройством, подключенным к этой учетной записи.

Метод 5. Экспорт контактов в GMail через iTunes

Запустите на ПК приложение iTunes.

Подключите iPhone к компьютеру.

Откройте страницу управления устройством и перейдите на вкладку «Информация».

Нажмите пункт «синхронизировать контакты с», а затем выберите «Контакты Google».

Введите имя пользователя и пароль учетной записи Google и нажмите кнопку «Применить».

Убедитесь, что ваше устройство на Android подключено к этой же учетной записи. Если все верно, то контакты автоматически появятся на вашем смартфоне.

Источник: portaltele.com.ua

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