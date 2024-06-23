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Археологи знайшли найдавніший в Середземному морі корабель: він затонув 3300 років тому

Археологи знайшли найдавніший в Середземному морі корабель: він затонув 3300 років тому

Поміж уламків корабля знайшли амфори, в яких могли перевозити сільськогосподарську продукцію

Ізраїльські дослідники знайшли на глибині 1,8 км і відстані 90 кілометрів від берега в Середземному морі торговий корабель, який вважають найстарішим виявленим судном у глибоких водах регіону.

Судно помітили випадково в ході екологічного дослідження морського дна газовидобувною компанією, повідомляє CNN з посиланням на Ізраїльське управління старовиною.

"Це сенсаційне відкриття, більше, ніж будь-хто з нас міг собі уявити", – поділилася керівниця екологічної групи компанії Карніт Бахартан.

За оцінками археологів, корабель датується XIII-XIV століттями до нашої ери – пізньою бронзовою добою,

"Це і перший, і найстаріший корабель, знайдений у глибокій воді на сході Середземноморське, 90 км від найближчого берега", – зауважив директор відділу морської археології в Управлінні старовиною Яків Шарвіт.

Про те, що судно використовували для торгівлі, свідчать знайдені поміж уламків посудини, які могли містити олію, вино чи іншу сільськогосподарську продукцію. Як вважають науковці, воно, ймовірно, затонуло через шторм або внаслідок зустрічі з піратами.

Незвичним відкриття археологи називають через розташування уламків корабля далеко від берега. Раніше вважалося, що в доісторичному світі торговці плавали морем виключно від порту до порту, а не через відкриті морські простори. При цьому пасажири судна мали бачити берегову лінію.

"Корабель, який щойно виявили, змінює розуміння морських подорожей у стародавньому світі. Це сенсація світового рівня: відкриття демонструє вражаючі навігаційні здібності стародавніх людей – тих, які наважилися перепливати Середземне море без будь-якого зорового контакту з берегом.

З цієї географічної точки навколо видно тільки горизонт. Щоб орієнтуватися, вони, ймовірно, використовували небесні тіла, спостерігаючи за позиціями сонця та зірок", – пояснив Шарвіт.

Нагадаємо, наприкінці травня в Колумбії розпочали вивчення затонулого іспанського галеона XVIII століття, відомого як "Святий грааль кораблетрощ". Вантаж, який перевозило це судно, еквівалентний 20 мільярдам доларів.

Джерело: pravda.com.ua

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