Биотехнологический университет: детали создания

Новый Биотехнологический университет создан пока только на бумаге. Указ министерства был издан более недели назад, но в заведениях высшего образования еще совсем не понимают, как дальше будут работать. В университетах говорят – Министерство образования с ними не коммуницирует, не разъясняет актуальные для них вопросы, а на носу – вступительная кампания, которая может просто сорваться, из-за неуверенности в том, что вузы будут существовать и оказывать такое же образование, как и раньше. Кое-кто уже обратился с официальными обращениями чтобы их исключили из этого списка.

Александр Нанка, ректор ХНТУСГ им. П. Василенко:

Ні одного ректора із цих університетів до відома не було поставлено, на сьогоднішній день немає ніякої комунікації ні з міністерством, ні з департаментами, ні з ким. Все, що ми знаємо, це рішення. Якщо ми зараз втрачаємо своє ім’я, вуз називається новою назвою велика частина дітей, абітурієнтів, вони просто підуть в інший вуз. І це не тіки наший, це всі 4 вузи.

Университет сельского хозяйства свое обращении к Президенту Украины отправил еще в прошлую пятницу, но пока ответа не получили. Руководство вуза пока информирует абитуриентов, вступительная кампания не отменяется, и они готовы набирать новых студентов.

Сергей Скофенко, ответственный секретарь ХНТУСГ им. П. Василенко:

Даний вступ, всі абітурієнти, які вступлять до нас, вони будуть керуватися, продовжують навчання за тими ж самими спеціальностями, які вони вступили. Фактично, межі університету 24 спеціальності поки що залишаються у такому ракурсі. І це гарантується на чотири роки до бакалаврату.

Государственный университет питания и торговли тоже направил письмо в столицу. В обращении они отметили, что в объединение их заведение не подходит по отраслевому принципу. Ректор вуза Александр Черевко по телефону рассказал: он считает, что присоединение их вуза в тройку университетов более-менее похожего профиля – нелогично. Такое решение сверху для них было, как гром среди ясного неба. Сейчас у них есть все необходимые лицензии, поэтому вступительная кампания будет такой, как и раньше. Сами же студенты относятся к слиянию по-разному. Одни говорят, что главное, чтобы их дисциплина осталась и они получили диплом. Для вторых принципиально получить именно диплом известного вуза, а не ново созданного.

Марина, студентка:

Ми хочемо навчатися саме у цьому закладі вищої освіти і в разі об’єднання навчатися у невідомому інституті біотехнологічному, який не має за собою ім’я та якогось підґрунтя. Який саме університет ми будемо закінчувати і чи будемо ми конкурентними далі на ринку праці.

Игорь, студент:

В наш вуз поступает очень мало учеников, а когда их объединят будет больше наплыв студентов. В принципе диплом все равно какой получать, главное, что напишут технолог и какой специализации, а какого вуза без разницы.

Владимир, студент:

Я хотел стать поваром, технологом и мне не принципиально, что заканчивать. Только моя специальность меня волнует.

В Харьковской областной государственной администрации говорят, что поддерживают инициативу укрупнения университетов. Отмечается, что эта процедура должна быть продуманной до мелочей. Сейчас Министерство не объяснило руководство заведений что стоит за слиянием. Поэтому, конечно, каждый университет заботится и опасается за своих сотрудников – говорит ответственный за вопросы образования и науки в ХОГА Роман Семенуха. Сейчас в этих четырех заведениях обучается более 10 000 студентов, а преподавательский коллектив – около 1000 человек.

Роман Семенуха, заместитель председателя Харьковской областной государственной администрации:

На сьогодні у цих 4 -х вищих навчальних закладах здобувають професію за 38 спеціальностями. З них, на секундочку, 16 – це понад 40% дублюються. І тут дуже важливо, який буде зміст закладений Міністерством освіти і науки. Треба оптимізувати цю мережу, щоби це не дублювати, щоб це залишилося там, де вони мають найбільшу компетенцію, а вивільні кошти будуть спрямовані на покращення матеріально-технічної бази, інвестування в науку.

Семенуха заверил, что в ближайшее время Министерство образования и науки Украины проведет консультации по этому вопросу. И все станет более понятным как для университетов, так и для абитуриентов. Между тем, министр образования и науки Сергей Шкарлет уже прокомментировал причины слияния. Он отметил, что сейчас университеты имеют не столь большие наборы абитуриентов, кроме этого, на балансе университетов находится очень много социальных объектов, которые оттягивают на себя средства и должны быть переданы в коммунальную собственность, поскольку это несвойственные университетам вещи.

Агентство Телевидения Новости