Наука
Перейти к списку новостей
Сегодня 05:05
Просмотров: 140

Цены на учебу взвинтят до предела, абитуриентов ждет сюрприз после ЗНО: "56 тысяч гривен за..."

Цены на учебу взвинтят до предела, абитуриентов ждет сюрприз после ЗНО: 56 тысяч гривен за...

В Кабмине приняли решение, которое моментально взвинтило цены на образование в Украине

Как сообщает Politeka.net, стоимость контракта в некоторых вузах поднялась на восемь тысяч гривен. Подробности передает издание "Обозреватель".

Раньше учебные заведения не могли поднимать цену контрактного обучения выше, чем на процент инфляции, но теперь чиновники внедряют нововведение, которое кардинально изменит ситуацию не в пользу учащихся. C нового учебного года стоимость будет зависеть от расходов на подготовку студентов-бюджетников (40-50 тысяч гривен). Такое решение объясняют нехваткой финансирования.

 

школа ученики школьники ВНО абитуриенты

 

Уже осенью 2020 года учеба на контракте будет стоить не менее 60% обучения на бюджетной форме (на 2-8 тысяч гривен дороже), а в 2021 - от 70%. С каждым годом цены будут подниматься, пока не достигнут 100%.

Стоит отметить, что пока изменения вносят не для всех специальностей, а для 38 самых востребованых в Украине, среди них: право, экономика, политология, менеджмент, маркетинг, международные отношения, дизайн, туризм, IT.

Украинские вузы уже начали воплощать идею Кабмина в жизнь и в нескромных масштабах. Так по данным Минобразования, цена контракта в Киево-Могилянской академии составляет 18 799 гривен, но в самом вузе установили расценки до 56 тысяч гривен - именно столько придется отдать, чтобы изучать международные отношения. В других крупных университетах тоже завышают цены.

 

Цены на учебу взвинтят до предела, абитуриентов ждет сюрприз после ЗНО: 56 тысяч гривен за...

 

Эксперт Владимир Бахрушин допускает, что из-за подорожания больше студентов предпочтут "дешевые", хоть и менее популярные специальности. Другие предполагают, что в таких условиях многие украинцы решат уехать за границу и учиться там.

Ранее стало известно, что украинцам задумали облегчить поступление в ВУЗы, снизив порог прохождения ВНО ниже 21 балла. Замдиректора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко заявила, что многим абитуриентам в 2020 году было сложно учиться и готовиться из-за эпидемии. Окончательное решение обещают принять до того, как дети получат официальные результаты.

Источник: gamebet.politeka.net/

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: вуз

Читайте ещё:

Харьковский университет попал в мировой рейтинг
12.06.2020 10:43    256
ВНО на карантине. Как украинские дети будут оканчивать школу и поступать в вузы
14.05.2020 12:37    279
Перенесення ЗНО, скасування ДПА та продовження навчального року: Що варто знати учням та абітурієнтам
01.04.2020 09:40    500
Будут ли харьковские студенты сдавать сессию удаленно?
30.03.2020 09:18    447
Ілон Маск: коледж потрібен для розваги, а не для отримання знань
12.03.2020 09:17    350
Знакомьтесь: 13-летний гений, самый молодой студент в истории Оксфорда
30.01.2020 10:36    673
Новые правила поступления и ВНО. Что в 2020 году изменится в системе образования
06.01.2020 10:31    2250
9-летний вундеркинд прошел программу университета за полтора года
19.11.2019 10:54    541
В украинских ВУЗах станет меньше бюджетных мест, но качество образования вырастет
04.10.2019 09:51    428
Рейтинг харківських вишів перед стартом навчального року
13.08.2019 09:36    554
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 