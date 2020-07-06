Цены на учебу взвинтят до предела, абитуриентов ждет сюрприз после ЗНО: "56 тысяч гривен за..."

В Кабмине приняли решение, которое моментально взвинтило цены на образование в Украине

Как сообщает Politeka.net, стоимость контракта в некоторых вузах поднялась на восемь тысяч гривен. Подробности передает издание "Обозреватель".

Раньше учебные заведения не могли поднимать цену контрактного обучения выше, чем на процент инфляции, но теперь чиновники внедряют нововведение, которое кардинально изменит ситуацию не в пользу учащихся. C нового учебного года стоимость будет зависеть от расходов на подготовку студентов-бюджетников (40-50 тысяч гривен). Такое решение объясняют нехваткой финансирования.

Уже осенью 2020 года учеба на контракте будет стоить не менее 60% обучения на бюджетной форме (на 2-8 тысяч гривен дороже), а в 2021 - от 70%. С каждым годом цены будут подниматься, пока не достигнут 100%.

Стоит отметить, что пока изменения вносят не для всех специальностей, а для 38 самых востребованых в Украине, среди них: право, экономика, политология, менеджмент, маркетинг, международные отношения, дизайн, туризм, IT.

Украинские вузы уже начали воплощать идею Кабмина в жизнь и в нескромных масштабах. Так по данным Минобразования, цена контракта в Киево-Могилянской академии составляет 18 799 гривен, но в самом вузе установили расценки до 56 тысяч гривен - именно столько придется отдать, чтобы изучать международные отношения. В других крупных университетах тоже завышают цены.

Эксперт Владимир Бахрушин допускает, что из-за подорожания больше студентов предпочтут "дешевые", хоть и менее популярные специальности. Другие предполагают, что в таких условиях многие украинцы решат уехать за границу и учиться там.

Ранее стало известно, что украинцам задумали облегчить поступление в ВУЗы, снизив порог прохождения ВНО ниже 21 балла. Замдиректора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко заявила, что многим абитуриентам в 2020 году было сложно учиться и готовиться из-за эпидемии. Окончательное решение обещают принять до того, как дети получат официальные результаты.

Источник: gamebet.politeka.net/

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