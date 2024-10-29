Чому дебетова картка — ідеальний інструмент для студентів

Студентські роки — це час навчання, самостійності та нових фінансових викликів. Багато студентів стикаються з потребою в управлінні власними коштами, і дебетова картка може стати ідеальним інструментом для цього. Вона дозволяє безпечно розпоряджатися грошима, контролювати витрати та отримувати різні вигоди. Ба більше, картка онлайн оформляється надзвичайно просто, що робить її доступною для кожного студента.

Легкість відкриття та використання

Однією з головних переваг дебетової картки є простота її відкриття. Студенти можуть подати заявку прямо з дому або гуртожитку, і отримати картку без необхідності відвідувати відділення банку.

Використання дебетової картки також не вимагає спеціальних знань. Вона працює як звичайний банківський рахунок, на який можна зараховувати стипендію, кошти від батьків або заробітну плату, якщо студент працює. Картка дозволяє знімати готівку в банкоматах, здійснювати безготівкові платежі, оплачувати товари й послуги онлайн, а також отримувати доступ до електронних грошей через мобільний банкінг.

Оплата навчання та інших витрат

Дебетова картка дає студентам можливість легко оплачувати навчання, гуртожиток або інші послуги онлайн. Це дозволяє зекономити час і уникнути черг у банках або касах. Окрім цього, більшість навчальних закладів і державних установ приймають безготівкові платежі, що робить дебетову картку універсальним платіжним інструментом.

Оплата проїзду, харчування в студентських їдальнях, покупка навчальних матеріалів — все це також легко можна зробити за допомогою дебетової картки, що значно спрощує життя студенту. Більше того, сучасні платіжні системи дозволяють студентам підключати свою картку до сервісів мобільних платежів (Apple Pay, Google Pay), що робить процес оплати ще зручнішим.

Віртуальна картка всеКАРТА від ПУМБ: ключові особливості

Якщо вам потрібен зручний і функціональний інструмент для управління своїми фінансами, варто звернути увагу на віртуальну картку всеКАРТА від ПУМБ. Вона має низку вигідних переваг, які полегшать ваші фінансові операції.

Картка не передбачає жодних комісій за її відкриття, обслуговування або поповнення рахунку, що робить її привабливою для користувачів, які хочуть уникнути зайвих витрат.

За допомогою застосунку ПУМБ Online ви можете здійснювати безкоштовні перекази на картки інших українських банків у гривні, що є ще одним великим плюсом для тих, хто регулярно здійснює фінансові транзакції.

Крім того, віртуальна картка всеКАРТА забезпечує можливість без комісій здійснювати покупки та конвертацію валют у мобільному застосунку. Якщо вам потрібна готівка в іноземній валюті, ви можете замовити її через додаток і забрати в зручному для вас відділенні ПУМБ.

Одна з головних переваг цієї картки — це можливість отримувати кешбек до 20% від витрат у трьох обраних категоріях, який автоматично повертається на ваш рахунок.

Більше інформації про можливості та умови використання віртуальної картки всеКАРТА від ПУМБ ви можете знайти на офіційному сайті pumb.ua.

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