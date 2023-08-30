Для громад Красноградського району закуплять 12 шкільних автобусів

Шкільні автобуси придбають коштом субвенції з державного бюджету для 6 територіальних громад Красноградського району – Зачепилівської, Кегичівської, Наталинської, Сахновщинської, Старовірівської та Красноградської.

Про це начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів під час брифінгу 30 серпня.

Автобусами здійснюватимуть підвіз учнів до тих навчальних закладів, де буде можливість відновити заняття в форматі офлайн або змішаній формі.

«Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №418 було прийнято порядок щодо використання коштів у тому районі, який не перебуває в зоні активних або можливих бойових дій.

У нас на сьогодні це один лише Красноградський район», – пояснив Олег Синєгубов.

Загалом субвенцією на закупівлю автобусів передбачено 31 мільйон 206 тисяч гривень.

Агентство Телевидения Новости