До Харкова повернулося 40% школярів

До Харкова станом на серпень 2023 року повернулося 40% учнів шкіл міста.

Як повідомила сьогодні, 31 серпня, на пресконференції директор Департаменту освіти Ольга Деменко, 1 вересня 2022 року в місті перебувало 25-27% дітей.За її словами, 36% школярів залишаються за кордоном. Також повертаються до міста вчителі. Якщо на 1 вересня минулого року в місті працювало 53% педагогів, то зараз — 68%.«Звільняти вчителів, які перебувають за кордоном, ми не будемо в жодному разі, бо вони нам потрібні. Близько 36% дітей зараз теж перебувають за кордоном, і частина з них не повернеться. Є ті, хто хоче здобути українську освіту. Тому і в мирний час ми плануємо створювати онлайн-класи у кожній школі, щоб діти могли здобути нашу освіту онлайн», — повідомила Ольга Деменко.Директор департаменту резюмувала, що всього у навчальній мережі міста – 184 школи, де навчаються 112 тис. дітей, які отримуватимуть освіту онлайн та офлайн (понад 1 тис. — у метрополітені). До війни в харківських школах навчалося на 15 тисяч дітей більше.

Агентство Телевидения Новости