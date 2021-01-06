Дождь и мокрый снег – какой погода будет на праздничный уикенд

Завтра - 7 января и до субботы - 9 января в Харьковской области ожидаются дожди и местами мокрый снег. Столбик термометра днем будет подниматься выше нуля. Зато ночью температура будет падать до минус шести градусов. Харьковский гидрометцентр предупреждает о гололедице на дорогах, а полицейские призывают быть более внимательными на дороге.

Дмитрий Гайдук, представитель Патрульной полиции в Харьковской области:

Загалом спостерігається тенденція до збільшення дорожньо-транспортних пригод, які зумовлені різкою зміною погодних умов. Враховувати те, що гальмівний шлях автомобіля в таку погоду також збільшується. Дотримуватись, перш за все, безпечної швидкості, яка є в межах дозволеної - тобто 50 км/год. в межах міста.

С начала зимы на водоемах Харьковщины погибло четыре человека. Одного смельчака, который выбрался порыбачить на лед в переменчивую погоду, удалось спасти. Чрезвычайники рассказывают, непрерывно проводят профилактические беседы об опасности и от этого несчастных случаев меньше не становится. На лед выходить не советуют, если его толщина достигает менее семи сантиметров. Следует учитывать, что толщина льда на берегу – не является показателем. А на реках она еще тоньше. Если же человек уже провалилась, то чрезвычайники советуют прежде всего снять верхнюю одежду, чтобы она не тянула на дно.

Евгений Василенко, нач. сектора по работе со СМИ ГУ ГСЧС в Харьковской области:

Збільшуючи площу тіла, наповзаючи спиною на кригу, розставивши руки вшир, можна врятуватися. Або ж мати із собою або мотузку, або палку, або лижу для того, щоб затриматись на кризі, коли ти провалився в ополонку.

Специалисты говорят, что смело можно выходить на лед, если термометры показывают минус в течение не меньше недели. Поэтому на праздничных выходных просят воздержаться людей от рыбалки и игр на льду.

Агентство Телевидения Новости