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20.09.2023 16:38
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Допомагала рф русифікувати навчальний процес: судитимуть освітянку

Допомагала рф русифікувати навчальний процес: судитимуть освітянку

Директорка одного з ліцеїв, розташованих у Куп’янську, під час окупації населеного пункту допомагала представникам держави-агресорки впроваджувати російську програму навчання.

Жінка погодилась очолити заклад освіти, створений загарбниками на матеріально-технічній базі ліцею, повідомляє прокуратура Харківської області. 

Упродовж липня-серпня минулого року колаборантка повідомила вчителям, що навчальний процес буде проводитись за стандартами рф, та зібрала списки викладачів, згодних працювати на таких умовах. 

Обвинувачена отримала російські підручники з різних предметів, а також організувала проходження вчителями курсів підвищення кваліфікації у місті Курськ, щоб вони отримали знання методики і стандартів освіти рф.

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 50-річної жінки за фактом колабораційної діяльності.

Наразі колаборантка переховується від слідства.

Її судитимуть заочно у Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Агентство Телевидения Новости

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