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Діти загиблих захисників зможуть безкоштовно навчатися у Канаді

Діти загиблих захисників зможуть безкоштовно навчатися у Канаді

Проєкт реалізує команда Міжнародної школи «Брукс Вестшор» у Канаді за підтримки Міністерства у справах ветеранів України, пише Урядовий портал.

У разі успішного проходження конкурсу дітей зарахують до 9 класу школи Брукс Вестшор.

Повідомляється, що навчання відбуватиметься безкоштовно. Учнів при цьому забезпечуватимуть усім необхідним для навчання та проживання у Канаді протягом 4 років.

Конкурсний відбір відбуватиметься у 3 етапи:

Написання есе українською мовою;

Кандидати мають написати про свої особисті інтереси та очікування від освіти в Канаді. Діти можуть вказати улюблені види спорту та мистецької діяльності, а також ініціативи, які вони могли б продовжити під час перебування в Канаді. До есе необхідно додати інформацію щодо оцінок успішності навчання у школі та інформацію про рівень володіння англійською мовою, а також місце проживання та контакти рідних, – йдеться у повідомленні.

Надіслати роботу необхідно до 28 грудня (включно) на електронну пошту vidbir.canada@gmail.com

Онлайн тестування з математики (українською мовою);Інтерактивне тестування з англійської мови.

Для зв’язку: vidbir.canada@gmail.com

Агентство Телевидения Новости

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