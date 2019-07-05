Харьковский национальный университет внутренних дел выпустил 100 следователей

Сегодня в Украине на 100 офицеров Национальной полиции стало больше. В Харьковском национальном университете внутренних дел состоялся выпуск курсантов. Среди сегодняшних выпускников - 13 отличников.

Когда выпускники начнут работать и какое событие стало приятной неожиданностью для одной из выпускниц, расскажут наши корреспонденты.

Максим Етленко, выпускник Харьковского национального университета внутренних дел

Плох тот курсант, который не мечтает стать генералом

Максим Етленко из Харькова – курсант-отличник и старший лейтенант полиции. Рассказывает о традициях выпускников. Говорит - монетки, которые курсанты подбрасывают в воздух, собирал полтора года.

Максим Етленко, выпускник Харьковского национального университета внутренних дел

Мы подкидываем пятикопеечные монетки того года, когда вступили в ВУЗ. Количество монет - 42. То есть на каждом погоне по 21 звезде, чтоб до генеральских погон дойти

По мнению Максима, такая традиция является символом того, что полиция служит украинскому народу не за деньги. Главное - доверие людей.

В рядах сегодняшних выпускников - 100 курсантов из тринадцати областей Украины. Четыре года они учились на следователей.

Торжественная церемония выпуска началась с поднятия государственного флага и чествования памяти правоохранителей, погибших на службе. Тринадцать курсантов - отличники.

Руководители ВУЗа и полиции Харьковщины говорят - нынешний выпуск почти в 5 раз меньше, чем прошлый. При этом желающих вступить было столько же.

По словам Валерия Сокуренко, начальника полиции Харьковщины, это свидетельствует о высоком уровне подготовки офицеров полиции.

Валерий Сокуренко, начальник полиции Харьковщины

Ми не повинні жити в минулому віці. Ми повинні брати приклад з Європи та світу і рухатись. Бо злочинність, вона інтернаціональна, вона не має кордонів, вони знаходять адвокатів, які навчаються в Гарваді, Оксфорді, Сорбонні, і оці наші слідчі повинні такі матеріали давати, які будуть доправлятись до суду, і щоб ніякі адвокати не розвалили цю справу

Дмитрий Швец, ректор университета внутренних дел

Ми маємо заклад зі специфічним напрямком. В першу чергу, вони - поліцейські і мають виконувати завдання, пов'язані з захистом прав наших громадян

А это признание в любви на плацу стало неожиданностью. Прежде всего, для одной из выпускниц.

Алина Даньшина и Александр Стефанович познакомились в ВУЗе, вместе занимались художественной самодеятельностью. Сейчас Александр работает в Чернигове. Расстояние чувствам не помешало. Алина сказала Александру «да». С датой свадьбы еще не определились.

Алина Даньшина, выпускница

Он очень ответственный. Это та самая черта, которая мне в нем очень нравится. Он очень аккуратный, переживает за меня. Помогает мне как в обучении, так и в повседневной жизни

С понедельника все выпускники выйдут на работу. Служить будут в следственных подразделениях по всей стране.

Агентство Телевидения Новости