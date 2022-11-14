Як стати бухгалтером

Історія виникнення бухгалтерського обліку сягає тих часів, коли людство тільки почало рахувати. З розвитком натурального господарства, товарного виробництва і розподілу труда виникає бухгалтерія в її сучасному вигляді.

В XIX столітті сформувалися три типи обліку, які застосовуються і сьогодні:

- Камеральна – реєстрація входу та виходу грошей, ведеться облік прибутків і витрат;

- Звичайна – облік наявності та руху цінностей;

- Подвійна – всі факти господарської діяльності відображаються двічі в однаковій сумі (за дебетом одного рахунку і кредитом іншого).

- Італійський математик Лука Пачолі дав детальний опис поняття “подвійного запису”. Він довів, що за допомогою такого запису можна створити раціональну систему рахунків. Також він виділив дві цілі бухгалтерського обліку: отримання інформації про стан справ і обчислення фінансового результату.

В сучасному світі господарювання бухгалтерський облік стає все більше актуальним та необхідним.

Основні обов’язки бухгалтера

Обов’язки бухгалтера можуть варіюватися в залежності від типу організації, але його основні функції такі:

- Первинний облік – збір і обробка рахунків, актів, рахунків, товарно-транспортних накладних.

- Допомога в клерувальному обліку.

- Ведення касових операцій, взаємодія з банками та кредиторами.

- Ведення бухгалтерських реєстрів, відображення операцій на рахунках компанії.

- Розрахунок заробітної плати, лікарняних, відпусток, компенсацій.

- Формування податкової бази, перерахунок в фонди.

- Формування бухгалтерської, податкової та статистичної звітності.

- Відслідковування актуальної інформації та змін законодавства в економічній, податковій та трудовій сферах.

- Архівування та збереження фінансових документів.

Професія бухгалтера включає в себе багато компетенцій, але чим більший досвід та навички спеціаліста, тим більшу зарплатню пропонують роботодавці. Знайти досвіченого спеціаліста не просто, тому таких професіонал може працювати на декілька організацій одразу.

Що потрібно знати, щоб стати затребуваним спеціалістом?

- Аудит;

- Планування та використовування бюджету;

- Податкове планування, бухгалтерська звітність;

- Стратегічне мислення, вміння мислити глобально;

- Вміння розглядати ситуацію під різними кутами;

- Аналіз великої кількості даних;

- Вміння спрогнозувати ситуацію.

Для того, щоб отримати знання з бухгалтерії можна піти до ВИШу, закінчити курси або пройти навчання он-лайн. Можна почати з курсів з математики, подивитись чи подобається цей напрям, а потім вже перейти до спеціалізованих курсів з бухгалтерії. При цій формі навчання буде можливість ознайомитися з основами науки, спробувати себе у цій сфері. Якщо Ви хочете претендувати на високу посаду в компанії,то тільки курсів може бути недостатньо. В цій ситуації варто продовжити навчання в ВУЗі:

- Національний університет “Києво-Могилянська академія”, м.Київ.

- Київський Національний Університет ім. Тараса Шевченка.

- Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана.

- Львівський національний університет ім. І.Франка.

- Київський політехнічний інститут ім. І.Сікорського.

- Одеський національний економічний університет.

Підвищити свій рівень або пройти навчання з нуля можна за допомогою курсів або онлайн. В першому випадку навчання проводиться в невеличких групах. Наприклад, на курсах Easy Math учні мають змогу отримати необхідні знання з бухгалтерського обліку під керівництвом професійного викладача.

Навчання он-лайн набирає обертів в останні роки, особливо в зв’язку з пандемією. Безумовно така форма отримання знань має свої переваги: можна навчатися в будь-який час і в зручному місці, адже не треба виходити з дому і витрачати час на те, щоб доїхати до місця проведення занять. Також є можливість обрати педагога, який підійде саме Вам. Студент може ознайомитися з усією інформацією стосовно педагога та почитати відгуки інших студентів. Крім того така форма навчання дозволяє студентові спілкуватися з викладачем сам на сам, краще опрацьовувати важкі для розуміння теми, ставити питання або просити допомоги в незрозумілих моментах.

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