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Японские ученые помогут компании Билла Гейтса построить в США реактор на быстрых нейтронах

Японские ученые помогут компании Билла Гейтса построить в США реактор на быстрых нейтронах

В США компания TerraPower инициирует строительство реактора на быстрых нейтронах. Участвовать в проекте также будут Mitsubishi Heavy Industries и Агентство по атомной энергии Японии.

Одним из крупных инвесторов TerraPower и председателем совета её директоров является Билл Гейтс. Компания намерена построить в штате Вайоминг перспективный реактор малой мощности на быстрых нейтронах. В качестве теплоносителя в реакторе будет использоваться расплав солей натрия. За счёт высокой теплоёмкости расплавленной соли на её основе будет создан тепловой аккумулятор, который сможет в пиковые моменты поднимать мощность электростанции.

Заявленная номинальная мощность реактора TerraPower достигает 345 МВтэ. Аккумулятор позволит кратковременно поднимать мощность до 500 МВтэ. Использование быстрых нейтронов повышает КПД топлива и системы, а также ведёт к более полному использованию радиоактивного вещества и к снижению уровня радиоактивных отходов. В какой-то мере можно говорить о безотходном цикле производства энергии.

Об участии в этом проекте сообщили компания Mitsubishi Heavy Industries и Агентство по атомной энергии Японии. В Японии в своё время был построен опытный реактор Monju на быстрых нейтронах. После отказа от этого проекта японцы начали сотрудничать с французами в аналогичном проекте Astrid, но Париж также со временем заморозил этот проект. Теперь японцы готовы предложить свой опыт американским партнёрам. В частности, Mitsubishi Heavy Industries будет разрабатывать систему подачи топлива в реактор TerraPower и средства мониторинга топлива.

Источник: elektrovesti.net

Новости портала «Весь Харьков»

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