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Ярославский поздравил магистров Каразинского университета с выпуском

Ярославский поздравил магистров Каразинского университета с выпуском

Почти полторы тысячи магистров 20 факультетов торжественно выпустились из Каразинского ВУЗа. Лично поздравить студентов пришел «Почетный доктор» университета, владелец и президент компании DCH Александр Ярославский.

Александр Ярославский, владелец и президент группы DCH

Я, просто перенесся в свои студенческие годы, студенты, их улыбки, выпускники. А то, что вытворил оркестр, я еле оторвался от кресла. Это наш родной университет, это наш родной город. Кого если не университет поддерживать?

Благодаря бизнесмену каразинцы единственные в Украине имеют возможность пользоваться базой электронных публикаций известного в мире Оксфордского университетского издательства. Ярославский оплатил подписку стоимостью около миллиона гривен за доступ к англоязычным научным изданиям, написанным известными учеными мира. 

Также благодаря финансированию бизнесмена на территории ВУЗа установлены памятники каразинцам-лауреатам Нобелевской премии.

Виль Бакиров, ректор ХНУ им. В.Н. Каразина

Всі питання які ми просили, всі вирішені. Якщо зараз перераховувати, чим допоміг і що зробив Олександр Владиленович для університету, буде дуже довгий список. Повірте мені, це дуже серйозна і важлива підтримка.

DCH планирует и в дальнейшем поддерживать ВУЗ и мотивировать молодежь Харьковщины.


Агентство Телевидения Новости

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