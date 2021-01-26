Как в разных странах мира поступающие сдают тест на IQ: интересные факты

В Украине люди начали интересоваться тестом на способность к обучению после того, как министр образования заявил, что им могут заменить ВНО для абитуриентов, которые поступают на контракт. Этот тест будет напоминать тест на IQ, который есть во многих странах.

Источник: "Освіторія".

Украина

Для нашей страны этот вопрос поднимается уже не впервые. Идея проверки способности к обучению была разработана еще в 2008 году. Тогда этот тест проверили на группе первокурсников, он был приближенный к американскому SAT.

Но оказалось, что пройти его не легче, чем ВНО. Ведь этот тест не проверяет знания или навыки работы по заданным алгоритмам, а исследует способность мыслить логически в условиях ограниченного времени. Также он проверяет способность совершенствовать свою систему знаний.

В 2012 году этот вид теста планировалось ввести при поступлении и на выбор абитуриента заменить им один из профильных тестов. Но нововведение остановили, по официальной версии, из-за нехватки финансирования.

Добавим, что сейчас такие тесты применяют:

в Австралии (как дополнительные данные, если у абитуриента низкие баллы по тестам или если одинаковые баллы у двух абитуриентов);

(как дополнительные данные, если у абитуриента низкие баллы по тестам или если одинаковые баллы у двух абитуриентов); в Великобритании (отдельные университеты на определенные специальности);

(отдельные университеты на определенные специальности); в Германии уже шесть лет он обязателен только для иностранных абитуриентов. Но в отдельных немецких университетах проводят именно тест на IQ. Тех, у кого более 130 баллов, освобождают от оплаты за обучение.

Тест на IQ в США: способности по языку и литературе

В Америке SAT (тест школьных способностей) используют вместе с проверкой знаний по конкретным школьным дисциплинам. Определенных проходных баллов там нет, важнее рейтинг, а еще индивидуально учитывают спортивные достижения и социальные активности.

SAT длится три часа. Тест школьных способностей включает разделы по языку и математике. В языковом разделе две части: чтение (анализ текста) и грамматика. Вторая часть также включает чтение отрывков текстов. Но речь идет и о навыках редактирования: надо найти грамматические и стилистические ошибки.



Математику как часть SAT сдают все абитуриенты, даже если они поступают на филологические факультеты. Задачи требуют знаний по алгебре, анализу данных, геометрии и даже высшей математике. Первая часть задач предполагает лишь устные вычисления, а вторая — использование калькулятора.

Также есть необязательная часть, с помощью которой абитуриент может повысить свой результат, — написание эссе, на которое отводится 50 минут.

Но сейчас в США часто поднимают вопрос, что социальные обстоятельства, окружение, уровень дохода семьи и наличие репетиторов влияют на результаты. Недаром уже существует индустрия подготовки школьников к сдаче этого теста.

Тест на IQ в Швеции: уважают математику

В этой стране есть и экзамены, которые каждый университет устраивает по своим правилам, и централизованный стандартизированный тест Högskoleprovet, который может пройти человек любого возраста после завершения средней школы.

Интересно, что если абитуриент наберет достаточно баллов, университеты учитывают это и зачисляют абитуриента без дополнительной проверки знаний. То есть этот тест проверяет способность получать высшее образование.

Здесь есть разделы, например, чтение на шведском языке (но анализируют не один текст, а отрывки из 5 текстов разных стилей). Вопросы к ним касаются не только деталей, но и выводов в целом. Например, могут спросить, какой из абзацев самый важный для раскрытия главной мысли и тому подобное.

Также там проверяется осведомленность о значении слов и понятий, среди которых есть заимствованные, диалектные, а также общеупотребительные термины. Новый раздел – завершение предложений, а еще предложения с пропущенными словами.

Кроме того, в Швеции обязательно проверяют владение английским языком. Это также анализ текста из газет или журналов. В то же время задания по математике имеют четыре раздела. Схемы, таблицы и карты требуют способности анализировать данные из разных источников, интерпретировать информацию. Достаточность данных требует не просто логики, но и критического мышления.

Тест на IQ в Израиле: акцент на язык и математику

Единый стандартизированный тест для абитуриентов в Израиле называется психометрический вступительный экзамен. А вес результатов при поступлении такой же, как и школьного аттестата – эти две оценки влияют на решение приемной комиссии.

Интересно, что многие университеты готовы принять абитуриента с неудовлетворительными результатами выпускных экзаменов при условии высокой оценки за психометрический тест.

Разделы теста – язык, английский язык и математика. К примеру, чтобы пройти математический раздел, в Израиле достаточно знаний базового уровня образования. Значительную часть задач составляют те, где нужно анализировать графики, таблицы или схемы. Там проверяют скорее логику.

Раздел по языку включает анализ текста, задания по грамматике и обязательное написание эссе. Сочинение должно быть с разнообразной лексикой, иметь четкую структуру, содержать весомые аргументы и ссылки.

К тому же, раньше в школах был отдельный раздел, в котором вопросы касались начального уровня знаний из разных наук, понимание культурных аспектов, но его убрали.

Тест на IQ в Чехии: типичное задание – карты и домино

На определенные факультеты принимают после языкового экзамена и теста на IQ. В частности, есть университеты, где принимают результаты аналога ВНО, где проводят собственные устные экзамены или тестирование, а потом многих людей отчисляют на первом курсе и тому подобное.

Но проверка интеллекта – достаточно популярна. Потому что в Чехии считают, что экономическое мышление или способность к программированию не зависят от знаний по курсу математики, поэтому там проверяют логические способности. Задания в тесте знакомы для тех, кто проходил тесты на IQ хотя бы в интернете. Это числовые ряды, где следует найти закономерность, ряды букв, фигур со сложными элементами, слова, среди которых следует найти лишние и тому подобное.

Интересно, что там немало задач включают изображения карт или домино, ведь с их помощью тоже легко построить последовательности.

Тест содержит 70 вопросов. Пройти его надо всего за 70 минут. Чешские университеты ищут студентов, которые не будут паниковать в условиях неопределенности и быстро принимать решения.



Источник: education.24tv.ua

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