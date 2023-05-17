Как выбрать репетитора по геометрии

Математика является сложным предметом и легко усваивается единицами. Ее значение ежегодно повышается. Особенность дисциплины в необходимости систематически, пошагово проходить темы. Если пропустить несколько тем, понимать предмет дальше сложно. В этом случае и потребуется помощь репетитора.

Не переоценивается ли роль репетитора

Дополнительные уроки с преподавателем имеют несколько целей:

позволяют понять и усвоить непонятные темы;

догнать учебную программу при значительных пропусках;

получить более глубокие знания по дисциплине;

подготовиться к экзаменам или поступлению в вуз.

Но есть еще одна важная причина индивидуальных занятий с педагогом – преодоление психологического барьера. Стеснительность, присущая школьникам, превращается в безынициативность на уроках математики, что замедляет процесс усвоения материала. С личным учителем ребенок раскрывается, прорабатывает сложные моменты и вынужден быть активным на занятии.

Репетиторы более деликатны при работе с учеником, используют разные подходы к подаче тем и адаптируют изложение материала в форме, подходящей конкретному школьнику.

На что обращать внимание при поиске репетитора

Геометрия может пугать детей множеством сложных фигур и формул для вычисления их параметров. Грамотный педагог сумеет показать геометрию ребенку в окружающем мире, на практике объяснит, в чем ее важность для каждого человека, и покажет, насколько легко решать задачи, поданные в геометрических рисунках.

Чтобы подобрать такого специалиста, при просмотре кандидатов важно учитывать следующие факторы.

Преподавательский стаж. Опыт говорит о компетентности человека, но не указывает на то, что он владеет преподавательским мастерством, умеет найти подход к отдельному ученику. Молодые учителя могут научить не хуже, они более гибки в методиках. Репутация. О хорошем репетиторе молва расходится быстро между учениками, можно обратиться к проверенному специалисту. Форматы обучения. Педагоги предлагают свои услуги в онлайн или офлайн формах. Стоимость. Чем больше регалий у учителя, тем дороже уроки. Низкая цена свидетельствует об отсутствии опыта или небольшом спросе на конкретного репетитора.

Чаще людям нужен репетитор по математике 9 класс или 11 класс, когда ученик заканчивает базовую школу. Можно обратиться к математику в своей школе, если ребенок хорошо его понимает, или поискать репетитора в интернете.

Лучший способ проверить, насколько учитель подходит школьнику – провести 2-3 занятия. Этого времени хватит, чтобы понять, будет ли результат от уроков или нет. Если занятия даются сложно, преподаватель не пробует разные методы подачи материала, такой рабочий тандем не приведет к результату. Но всегда можно обратиться к другому человеку и попробовать еще раз.