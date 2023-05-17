Как выбрать репетитора по геометрии
Математика является сложным предметом и легко усваивается единицами. Ее значение ежегодно повышается. Особенность дисциплины в необходимости систематически, пошагово проходить темы. Если пропустить несколько тем, понимать предмет дальше сложно. В этом случае и потребуется помощь репетитора.
Не переоценивается ли роль репетитора
Дополнительные уроки с преподавателем имеют несколько целей:
- позволяют понять и усвоить непонятные темы;
- догнать учебную программу при значительных пропусках;
- получить более глубокие знания по дисциплине;
- подготовиться к экзаменам или поступлению в вуз.
Но есть еще одна важная причина индивидуальных занятий с педагогом – преодоление психологического барьера. Стеснительность, присущая школьникам, превращается в безынициативность на уроках математики, что замедляет процесс усвоения материала. С личным учителем ребенок раскрывается, прорабатывает сложные моменты и вынужден быть активным на занятии.
Репетиторы более деликатны при работе с учеником, используют разные подходы к подаче тем и адаптируют изложение материала в форме, подходящей конкретному школьнику.
На что обращать внимание при поиске репетитора
Геометрия может пугать детей множеством сложных фигур и формул для вычисления их параметров. Грамотный педагог сумеет показать геометрию ребенку в окружающем мире, на практике объяснит, в чем ее важность для каждого человека, и покажет, насколько легко решать задачи, поданные в геометрических рисунках.
Чтобы подобрать такого специалиста, при просмотре кандидатов важно учитывать следующие факторы.
- Преподавательский стаж. Опыт говорит о компетентности человека, но не указывает на то, что он владеет преподавательским мастерством, умеет найти подход к отдельному ученику. Молодые учителя могут научить не хуже, они более гибки в методиках.
- Репутация. О хорошем репетиторе молва расходится быстро между учениками, можно обратиться к проверенному специалисту.
- Форматы обучения. Педагоги предлагают свои услуги в онлайн или офлайн формах.
- Стоимость. Чем больше регалий у учителя, тем дороже уроки. Низкая цена свидетельствует об отсутствии опыта или небольшом спросе на конкретного репетитора.
Чаще людям нужен репетитор по математике 9 класс или 11 класс, когда ученик заканчивает базовую школу. Можно обратиться к математику в своей школе, если ребенок хорошо его понимает, или поискать репетитора в интернете.
Лучший способ проверить, насколько учитель подходит школьнику – провести 2-3 занятия. Этого времени хватит, чтобы понять, будет ли результат от уроков или нет. Если занятия даются сложно, преподаватель не пробует разные методы подачи материала, такой рабочий тандем не приведет к результату. Но всегда можно обратиться к другому человеку и попробовать еще раз.