Когда на Харьковщину придет настоящая весна: климатолог озвучила прогноз

Теплая шапка, перчатки и зимняя куртка. Все эти, уже спрятанные до следующей зимы вещи, Татьяна сегодня достала из шкафа для маленького внука. Так как в Харькове снова снежит - предложила малышу играть в зимние игры, хотя они, говорит, уже и ребенку надоели.

Таисия, харьковчанка

Спрятали все и вот пришлось все доставать. Приходили уже «лего» собирали, а сегодня вот опять - зима. Он сказал, что уже хочет весну, зима надоела, хотя он прекрасно на лыжах катается

Возвращение зимы, говорят горожане, уже не радует. Большинство людей уже ждут весну не только по календарю, но и по погоде. Хотя теплые вещи, вспоминая о капризах погоды в прошлом году, откладывают на верхние полки далеко не все.

Наталья, харьковчанка

Судя по сегодняшней погоде - у нас теперь зимнее настроение, но вообще хочется уже весны - тепла, солнышка, поэтому ждем весну

Татьяна, харьковчанка

Мы ждем, нам хочется гулять на улице, в легкой одежде, почаще и подольше. Санки даже не доставали, а вещи - нет

И вряд ли весна скоро придет в Харьковскую область, говорят синоптики. С метеорологической точки зрения зима все еще не уступила правами. Ведь вокруг Украины сейчас сосредоточена достаточно прохладная воздушная масса. А утренняя метель - результат сочетания влажного воздуха с холодом, что и дало осадки в виде снега.

Надежда Максименко, климатолог

Метеорологічна весна настає після сталого переходу через нуль градусів у бік потепління. Зараз дуже активні повітряні маси, які надходять з півночі і тому ми зараз спостерігаємо снігові вторгнення, а не дощові. Але все одно тривалість дня зростає, кількість сонячної радіації надходить більша на поверхню землі і прогрів уже все ж таки більший

По данным Гидрометцентра, не стоит ждать потепления на Харьковщине и на этой неделе. Завтра в среду без существенных осадков, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью 8 - 13 ° мороза, днем ​​до 5 градусов ниже нуля. В четверг, 11 марта также будет сохраняться довольно прохладная погода. Ночью 6-11 мороза, днем ​​от 3-х мороза до двух тепла. В пятницу, по прогнозам синоптиков, будет ветрено, местами порывы 15-20 метров в секунду. Ночью 8 - 13 ° ниже нуля, днем ​​от 3 ° мороза до 2 ° тепла.

Агентство Телевидения Новости